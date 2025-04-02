Хлеб дорос до бутерброда

Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» Алексея Тулупова может запустить новое направление бизнеса, занявшись производством готовых блюд. Этот рынок сейчас активно растет, обеспечивая производителям маржинальность 17–30%. Для свежего хлеба этот показатель остается минимальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ООО БКХ «Коломенский» 26 марта зарегистрировало новую проектную компанию — ООО «Продинвест»,— основным видом деятельности которой будет производство готовых блюд, следует из данных ЕГРЮЛ. Холдинг может самостоятельно заняться дистрибуцией этой продукции: 17 марта «Коломенский» также учредил ООО «Бутербродика», специализирующееся на деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов. Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что речь идет о новом проекте, параметры которого пока не утверждены. В «Коломенском» от комментариев отказались.

БКХ «Коломенский» — один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в России. Холдинг создан на базе одноименного комбината, запущенного в начале 1990-х годов после приватизации московского хлебозавода №15. В декабре 2007 года предприятие перешло под контроль Sminex Алексея Тулупова. «Коломенский» объединяет девять компаний. Их суммарные мощности предполагают выпуск в сутки 1,7 тыс. тонн хлебобулочных, 250 тонн кондитерских и 200 тонн быстрозамороженных изделий. Выручка холдинга в 2024 году составила 60 млрд руб., увеличившись за год на 35%.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев поясняет, что новые игроки на рынке готовой еды могут сделать ставку на разные аудитории. Продукция востребована как у молодежи, стремящейся к здоровому образу жизни, так и у проживающих самостоятельно пожилых людей. Востребованы салаты, готовые ужины, завтраки и проч., перечисляет он. Президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков говорит, что новые игроки стараются выйти на рынок с широкой линейкой продукции, которая может включать салаты, супы, закуски, перекусы и т. д. Объем может зависеть от того, в каком регионе планирует развиваться компания, считает эксперт.

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Во «Вкусвилле» отмечают, что наибольшим спросом у покупателей готовой еды пользуются вторые блюда, сэндвичи и салаты. Не спадает интерес к вариациям классических блюд: салатам «Оливье» и «Цезарь», макаронам, пюре и котлетам, перечисляют в сети. В «Самокате» называют наиболее растущими позициями по итогам января—марта блюда с мясом птицы (рост продаж на 37% год к году), онигири (34%), сэндвичи (13%) и сытные блины (12%).

Рынок готовой еды в целом быстро растет.

Его оборот, согласно Infoline, в прошлом году составил 4,43 трлн руб., увеличившись на 24,1% год к году. В этом году аналитики ждут роста на 19,6%, до 5,3 трлн руб. В ритейле продажи готовой продукции увеличиваются быстрее. В 2025 году их объем, согласно Infoline, достигнет 1,32 трлн руб., прибавив 33%. Развитию рынка способствуют урбанизация и ускоряющийся темп жизни, говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей продуктов питания) Дмитрий Востриков. Развитие сервисов доставки, по его словам, делает готовые блюда более доступными для широкой аудитории.

Рынок готовой еды при этом характеризуется ограниченным предложением. Согласно данным, которые в своей презентации приводит X5, 62% производителей сейчас работают в Москве и Московской области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — только 6%. Доли других регионов значительно ниже. Острый дефицит, согласно X5, отмечается на Урале, юге и Северном Кавказе. Директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов считает, что рынок готовой еды пока недостаточно насыщен предложением, а его рост во многом обеспечивается за счет выхода новинок.

Ограниченное предложение позволяет производителям рассчитывать на высокую маржинальность бизнеса. Показатель варьируется в диапазоне 17–25%, отмечают в Infoline. Для кондитерских изделий он может достигать 30%. Ритейлеры, по оценкам аналитиков, могут рассчитывать на маржинальность в 50% за счет стопроцентной наценки на продукцию. Она обусловлена высоким спросом и значительным объемом списания, объясняют в Infoline. Рентабельность производства социально значимого хлеба при этом, по словам руководителя Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, остается минимальной. Это связано с ограниченными возможностями для повышения цен и постоянным ростом себестоимости продукции.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва, Владимир Комаров