Продукты накликали скидок

Потребители с небольшим бюджетом на продукты питания заказывают их онлайн один-два раза в неделю и сильно привязаны к промоакциям и бесплатной доставке. Доля потребителей, делающих онлайн-заказы продуктов ежедневно, по-прежнему не превышает 13%. Об этом свидетельствуют данные участников рынка e-grocery (доставка продуктов питания и товаров первой необходимости). Зависимость существенной доли покупателей от скидок может препятствовать росту рынка, считают его участники. В настоящее время на онлайн приходится 5,6% оборота продовольственной розницы.

О том, что серьезная зависимость потребителей от постоянных скидок, а также их чувствительность к стоимости доставки и сервисным сборам может повлиять на замедление темпов роста сегмента e-grocery, прогнозируемое участниками рынка в среднесрочной перспективе, говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании агентства Go Mobile. Особенно это отражается на потребителях с самым низким уровнем месячного бюджета на продукты питания — до 5 тыс. руб. Среди таких граждан 22% опрошенных Go Mobile закупаются преимущественно на онлайн-площадках. Гендиректор Go Mobile Елена Никитина отмечает, что граждане с ограниченным бюджетом активнее смотрят на акции, промокоды и бонусные программы и чаще закупают продукты впрок вместо уже готовых блюд.

Наиболее чувствительные к высоким ценам и платной доставке, как показал опрос компании,— покупатели с минимальной частотой заказов.

63% опрошенных из числа тех, кто пользуется доставкой продуктов раз в полгода, обращают внимание на высокие цены, 75% — на платную доставку.

57% тех, кто заказывает продукты на дом раз в месяц, прежде всего обращают внимание на высокие цены, на платную доставку — 46%.

С потребителями, регулярно заказывающими продукты онлайн, ситуация обратная: для них важнее удобное приложение и широкий ассортимент. Среди опрошенных неполадки в работе сервиса отпугнут 21%, узкий ассортимент — 31%. По данным опроса, проведенного сервисом «Купер», для покупателей наиболее важны такие критерии, как цена товаров (58%), скорость доставки (45%), качество продуктов (40%), ассортимент (39%) и стоимость доставки (38%).

Но процент пользующихся сервисами каждый день пока небольшой, отмечают в Go Mobile. Покупка продуктов один-два раза в неделю — наиболее распространенная модель. Именно с такой частотой покупки совершают 51% респондентов. Каждый день это делают лишь 13% опрошенных.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, пятая часть денег, потраченных потребителями на товары в онлайне в январе—марте 2025 года, а это 220,5 млрд руб., пришлась на продукты питания. Средний чек за этот же период снизился на 38% — с 1 тыс. до 663 руб. При этом доля онлайна в структуре оборота рынка продовольственных товаров по-прежнему не так высока. По прогнозам Infoline, к концу 2025 года она составит 5,7%, в то время как к концу марта составила 5,6%.

Сейчас онлайн-рынок продуктов питания растет в основном за счет региональной экспансии, отмечает госпожа Никитина. Однако логистические расходы в отдаленных регионах, связанные с низкой плотностью населения и уровнем развития инфраструктуры, остаются высокими, требуя больших вложений от участников рынка, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Также дефицит курьеров и сборщиков приводит к сложностям запуска в регионах и росту стоимости доставки. Особенно это отражается на скоропортящихся продуктах, отмечает она.

Несмотря на рост популярности категории «фреш» (свежие овощи, фрукты, зелень) в крупных городах, большая часть потребителей отдают предпочтение офлайн-рознице в покупке такой продукции. По данным опроса Go Mobile, покупать такие товары через интернет готовы только 24% респондентов (без учета потребителей из Москвы и Подмосковья), четверть респондентов не стали бы приобретать десерты и сырое мясо.

Меньше всего к онлайн-покупкам готовы покупатели из регионов Дальнего Востока и Северного Кавказа. Причиной этому могут быть как отсутствие в этих регионах крупных игроков, так и сильная роль традиционных рынков и локального ритейла, отмечает Елена Никитина.

