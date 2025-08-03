Появилось видео спасения пассажиров автобуса, упавшего в реку под Туапсе

В селе Дефановка под Туапсе очевидцы стали свидетелями ДТП с пассажирским автобусом, произошедшем на фоне подъема воды в реке Дефань. Транспортное средство упало с моста, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Местные СМИ писали, что автобус смыло с дороги потоком воды. Все 25 человек, находившиеся внутри, были спасены.

В селе Дефановка подтопило 25 жилых домов, всего в Туапсинском районе около 80 домов и дворов оказались в воде. Для жителей, чьи дома пострадали от непогоды, открыты два пункта временного размещения в Новомихайловском и Джубге. В районе введен режим ЧС.