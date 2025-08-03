В Туапсинском районе Кубани введен режим ЧС из-за непогоды

В Туапсинском районе Краснодарского края введен режим ЧС, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ухудшение погоды в регионе привело к подъему уровня воды в реках и сходу селей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @glavatuapseregion Фото: @glavatuapseregion

В селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском - 9 домов и более 20 придомовых территорий, в Новомихайловском затоплены 20 придомовых территорий, сообщил глава края. Для жителей открыли пункты временного размещения в школах поселков Джубга и Новомихайловский.

«Непогода затронула и Горячий Ключ», — добавил губернатор. В селе Фанагорийском поднялся уровень реки Чепси, подтоплены несколько улиц.

Утром из-за схода селя была перекрыта часть трассы М-4 «Дон», в Лермонтово разрушен мост. В селе Дефановка спасли 25 человек из автобуса, который смыло в реку. Над морем образовались смерчи, некоторые выходили на берег.