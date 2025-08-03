Автобус смыло с моста в реку под Туапсе

В селе Дефановка в Туапсинском районе Краснодарского края пассажирский автобус упал с моста в реку. Сотрудники «Кубань-СПАС» спасли 25 человек — всех, кто был в транспортном средстве. Об этом сообщил оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

По данным местного издания «ВК Пресс», автобус ехал из крестьянско-фермерского хозяйства в Джубге. В публикации говорится, что «стремительное течение сорвало его с дороги и перевернуло». Все пассажиры были спасены «благодаря быстрым действиям очевидцев».

В оперштабе заявили, что в операции по спасению людей из автобуса участвовали семь человек и две единицы техники.

Из-за паводка в регионе в Лермонтово Туапсинского района был разрушен мост через реку Шапсухо. Трасса М-4 «Дон» частично перекрыта из-за схода селя.