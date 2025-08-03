Около 80 домов и дворов оказались затоплены на Кубани

В Краснодарском крае сохраняется сложная метеообстановка. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что регулярно получает доклады оперативных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Туапсинском муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. По данным региональных властей, в селе Дефановка зафиксировано подтопление 25 жилых домов, в Молдавановском — девяти домов и 25 придомовых территорий. В поселке Новомихайловский вода затопила 20 участков.

Для временного размещения жителей, чьи дома пострадали от стихии, открыты два пункта на базе школ в Новомихайловском и Джубге. На местах работают экстренные службы и спасатели, задействованы силы местных администраций, осуществляется подвоз необходимого.

Наряду с этим, последствия непогоды устраняют и в Горячем Ключе. В селе Фанагорийском отмечен резкий подъем уровня воды в реке Чепси, что привело к подтоплению улиц Калинина и Лесной. Точные данные о количестве затопленных домов и территорий уточняются.

Вячеслав Рыжков