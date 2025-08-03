Мост разрушен под Туапсе из-за подъема реки

Подъем уровня воды в реках причерноморских районов Краснодарского края привел к локальным затоплениям и разрушению инфраструктуры. В Лермонтово Туапсинского района был разрушен мост через реку Шапсухо, соединяющий микрорайон Лазурная Поляна с самим селом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение моста в Лермонтово, Туапсе

Фото: @tuapse_info_official Обрушение моста в Лермонтово, Туапсе

Фото: @tuapse_info_official

«За рекой без переправы остались 300 домов», — сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко. Он добавил, что «первичный обход подтоплений частных домов не выявил».

Чиновник призвал местных жителей к осторожности. Людям не рекомендуется находиться вблизи рек, в местах возможных подтоплений, а также в лесу. «Прогнозируется смещение циклона в сторону Псебе и Ольгинки и далее в северные части округа»,— пояснил глава района.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что мост в Лермонтово «был в аварийном состоянии». Также глава региона отметил, что из-за схода селя ограничено движение через Молдаванский перевал, а в районе Джубги организовано реверсивное движение.

«Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе», — добавил губернатор.