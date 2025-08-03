В Туапсинском районе смерч вышел на пляж с отдыхающими

В курортном поселке Агой Туапсинского района на пляж с отдыхающими обрушился смерч, снятое очевидцами видео размещено в местном паблике.

В момент появления смерча людей на пляже было немного, вихрь разметал лежаки, зонтики и бунгало. Водный велосипед-катамаран взлетел в воздух и упал на пляжный навес, под которым стояли отдыхающие. Крыша навеса осталась целой, никто не пострадал.

В воскресенье в Туапсинском районе из-за проливных дождей поднялись реки и началось подтопление территорий, в селе Лермонтово потоками воды смыло мост. На трассу М-4 «Дон» сошел сель, движение на участке Молдаванского перевала ограничено.

В селе Дефановка с моста в реку упал автобус, в котором находились 25 человек. Все пассажиры и водитель спасены.

Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в горах и на побережье. МЧС сообщает о развертывании двух пунктов временного размещения в поселках Новомихайловском и Джубге.

Анна Перова, Краснодар