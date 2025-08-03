Трассу М-4 «Дон» перекрыли из-за селя и ливней в Туапсинском районе

На трассу М-4 «Дон» в Туапсинском районе сошел сель. Движение на участке перекрыто в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко уточнил, что объехать можно со стороны Новороссийска через съезд на трассу А-146 «Краснодар — Верхнебаканский». На месте работают аварийные службы. Жертв и пострадавших нет.

Из-за обильных осадков сегодня утром поднялся уровень реки Дефань. В результате подтопило участки в селе Молдавановка, поселке Новомихайловский и селе Дефановка. Для ликвидации последствий непогоды задействовано 109 человек и 35 единиц техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об эвакуации детских тургрупп в Туапсинском районе. В поселках Новомихайловский и Джубга открыли пункты временного размещения на базе школ.

На Кубани действует штормовое предупреждение. Сегодня и завтра ожидается подъем уровня воды до опасных отметок и выше.