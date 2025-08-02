Британский министр считает себя виноватым в ссоре Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми рассказал, что украинская делегация не была должным образом подготовлена ко встрече с президентом США Дональдом Трампом. Господин Лэмми, который участвовал в подготовке, винит себя за то, что встреча превратилась в международный скандал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Честно говоря, я чувствовал "Ааах!" (этим междометием господин Лэмми выразил досаду.— "Ъ"). Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече?»— сказал он в интервью The Guardian. Он сообщил, что саммит двух президентов был назначен «в последнюю минуту». В это время британская сторона готовилась к своей встрече с Дональдом Трампом. Времени, говорит господин Лэмми, не было. «Я был немного строг к себе, но я все равно чувствовал себя виноватым»,— сказал он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после неудавшейся встречи позвонил Владимир Зеленскому и пригласил его в свою резиденцию, сообщил господин Лэмми. «Это объятие с Киром — я до сих пор испытываю сильные эмоции, когда думаю об этом. Это был момент, когда весь мир вздохнул с облегчением»,— сказал министр.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая закончилась ссорой двух президентов, прошла 28 февраля. Лидеры государств в тот день собирались заключить сделку по редкоземельным металлам. В мае стороны все же договорились подписать соглашение.

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