Стармер пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи он заверил, что Лондон продолжит помогать Киеву.

«Как вы слышали по радостным возгласам на улице, у вас есть полная поддержка по всему Соединенному Королевству, и мы будем с вами, с Украиной, столько, сколько потребуется»,— сказал Кир Стармер (цитата по The Guardian).

Премьер Британии добавил, что Владимиру Зеленскому в Лондоне «очень и очень рады». Он также сказал, что для Британии, как и для всей Европы, важен «прочный мир на Украине, основанный на суверенитете и безопасности».

Власти Украины после переговоров Кира Стармера и Владимира Зеленского сообщили, что Лондон готов предоставить Киеву кредит на 2,26 млрд фунтов ($2,84 млрд). Средства будут выделены из доходов от замороженных активов России.

Накануне в Вашингтоне прошла встреча президентов США и Украины, завершившаяся спором политиков и срывом сделки о полезных ископаемых. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц говорил, что Белый дом высказался за прекращение диалога с Владимиром Зеленским. Европейские политики на этом фоне выступили в поддержку Киева.

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