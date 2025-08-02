Россияне отдыхают по-тихому

Россияне меняют пляжные морские курорты на отдых в Гороховце и Зарайске — туроператоры отмечают всплеск интереса к малым городам. По данным сервиса «Туту.ру» число путешественников, которые выбирают отдых в глубокой провинции, увеличилось на 11% по сравнению с 2024 годом. Помимо Гороховца и Зарайска заметный приток путешественников зафиксирован в городах Кириллов и Алексин. Также в список популярных направлений вошли: Рыбинск, Торжок, Юрьев-Польский, Вязники и Касимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Этот тренд уже получил название «тихий туризм» и он активно развивается, рассказала эксперт сервиса путешествий Туту Елизавета Короткова: «"Тихий туризм" или "медленный туризм", как его еще называют, это поездки в какие-то спокойные, чаще всего малые города. Там хорошая экология, не так много людей, тихо, и вся городская среда оформлена так, чтобы там можно было хорошо отдохнуть. Не в смысле побегать по достопримечательностям, которые посоветовал какой-нибудь блогер, а турист стремится все их посетить. Данная история про отсутствие суеты и современную инфраструктуру, к которой привыкли многие жители мегаполисов, и они при этом не жертвуют своим комфортом».

Из всего списка городов, куда едут за неспешным отдыхом, самый крупный — Рыбинск в Ярославской области с населением около 180 тыс. человек. А в Калужской области самое популярное направление — Таруса. Там гостиничный бизнес начал активно развиваться несколько лет назад, говорит москвичка Евгения, которая часто практикует тихий туризм: «Во время коронавируса очень многие уехали из Москвы и не захотели возвращаться, налаживая привычную жизнь на местах. Так открылось достаточное количество маленьких отелей, люди стали заниматься малым бизнесом, открыли какие-то свои мастерские, музеи, ресторанчики. Проблем поесть вкусно и душевно в маленьких городках нет, наоборот.

Например, в Тарусе есть ресторан французской кухни, луковый суп, который я там попробовала, не сумела найти во Франции. Но часто бывает, что в восемь вечера уже все замерло — это провинциальная, размеренная и спокойная жизнь. Мне кажется, именно за ней все и ездят в такие поездки, чтобы чуть-чуть переключиться от московского ритма».

Три года назад, когда из России ушли крупные международные отельные операторы, гостиничный бизнес вынужден был выстраивать систему практически с нуля. Игроки рассказывали, что потребовалось решать множество нестандартных задач — от принятия собственных стандартов качества размещения до разработки IT-решений. Теперь качественный отдых доступен почти везде, отметил тревел-журналист, автор канала о путешествиях «Мир, гамарджоба» Тимур Юсупов. Правда, цены постояльцам отелей могут показаться слишком высокими, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Сюда можно отнести и тренд на путешествия на Алтай, Камчатку, которые становятся очень популярны, ведь это тоже попытка во многом переключиться от истерии большого города к природе, к созерцанию. В последние годы сформировался тренд на путешествия по России, с сервисом все хорошо, главная проблема — дорого. Тот же, например, Плес, вы за выходные легко потратите там и 200-300 тыс. руб., потому что там есть совершенно шикарные отели, дорогие рестораны.

Жилье на новогодние каникулы стоило примерно от 40 тыс. руб. в сутки. Но если искать, то в этих городах можно и сэкономить, как и провести шикарный отпуск. И как мне кажется, ключевое все-таки здесь не стоимость, а желание выбраться на выходные недалеко. Потому что стандартного классического отпуска два раза по две недели жителям мегаполисов не хватает, а финансовое положение позволяет съездить еще куда-то, но времени не столь много».

В 2024 году внутренний турпоток по России достиг исторического максимума. Количество поездок достигло 92 млн. Для сравнения, в 2023-м году было меньше 80 млн. По данным Ассоциации туроператоров, самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик — эти города выбирал каждый второй путешественник.

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Светлана Белова