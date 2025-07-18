Глэмпинги настроились на спрос

Спрос на глэмпинги в России вырос вдвое, такие данные приводит сервис «Авито Путешествия». Формат сочетает комфорт отеля с отдыхом на природе. Каждый четвертый такой объект, доступный этим летом, находится в Московской области. Регион лидирует и по объему бронирований, их стало на 80% больше по сравнению с прошлым летом. В Минэкономразвития сообщили, что государство активно поддерживает строительство модульных гостиниц: за три года в 60 регионах реализовано больше 800 таких проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ FM” под видом клиента обратился в сервис по бронированию отдыха «Глэмпинги РФ», чтобы узнать, какие предложения сейчас доступны на рынке: «Уже очень много всего забронировано, потому что лето — это высокий сезон. Очень высокий спрос, особенно в выходные. Если в будни еще можно найти варианты, то на уикенд сложнее. Чаще всего остается то, что подороже, либо то, что подальше. Что касается цен, то, например, на четверых взрослых самые дешевые варианты в районе Московской области стартуют от 24 тыс. руб. за двое суток. И это, можно сказать, низ рынка. В среднем ценник — около 30 тыс. руб. за две ночи. Стоит посмотреть, что вам нужно из развлечений. Хотите ли вы глэмпинг около воды, или вам обязательно нужна рыбалка, мангальная зона, велопрогулки, сапы, или есть желание попариться в горячем чане или в бане. Можно посмотреть глэмпинги в отдалении от Москвы, ближе, например, к Тульской области или Золотому кольцу».

При этом спрос на глэмпинги в России растет неравномерно. Так, в Самарской области за год зафиксирован шестикратный рост бронирований, в Воронежской — четырехкратный. По словам собеседников “Ъ FM”, популярность набирают и эксклюзивные объекты — уединенные дома на островах и в труднодоступных местах с подъездом на катере или вертолете. В регионах, где доступен такой отдых, включая Карелию, Краснодарский край и Адыгею, гости проводят около трех суток. Предложение уже начинает превышать спрос, отметил основатель глэмпинга «Гуляй-город» в Тульской области Дмитрий Гасилов: «Загрузка около 80-90% в "Аномалии" и чуть меньше, 60% или 70%, — в "Гуляй-городе". Места, конечно, можно найти, но в основном в будни.

Если гость хочет приехать в летние выходные, то лучше бронировать за месяц. При этом стоит отметить, что конкуренция сильно выросла.

Если пять лет назад в Тульской области был один-два глэмпинга, то в прошлом году, я смотрел, их стало уже 27. Поэтому нельзя сказать, что заполняемость сильно выросла. В прошлом году было лучше. Это видно и по Краснодарскому краю, где достаточно сильно просели и цена, и продажи. По другим регионам спрос сильно ниже, чем предложение. Хотя формально первый показатель, наверное, вырос, но от того, что увеличилось количество вариантов, то объекты заполняются хуже, чем в прошлом году. При этом сейчас порог для того, чтобы войти в этот бизнес, составит от 200 млн руб. 10 лет назад мы говорили про цифру для хорошего проекта в 20 млн руб. и выше».

По данным Naturalist.Travel, за год количество поисковых запросов, связанных с глэмпингом, выросло на 40%. По словам опрошенных экспертов, чаще всего такой формат отдыха выбирают молодые семьи, пары и женские компании от 25 до 45 лет.

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Валерия Калинина