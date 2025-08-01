Трамп анонсировал поездку Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию с визитом после поездки в Израиль. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По информации Белого дома, поездка господина Уиткоффа в сектор Газа назначена на 1 августа.

Господин Трамп также сообщил, что намерен ввести санкции против России по истечению 10-дневного дедлайна, хотя и не уверен в эффективности рестрикций.

Известно о четырех визитах господина Уиткоффа в Россию — в феврале, марте и дважды в апреле. В ходе последней встречи Россия и США обсудили возможность возвращения к прямым переговорам между РФ и Украиной.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дональд Трамп не держит срока».