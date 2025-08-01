Трамп: не уверен, что санкции против РФ будут иметь эффект, но мы их введем

Президент США Дональд Трамп зявил, что намерен ввести санкции против России. Однако, по его словам, он не уверен, что они будут иметь какой-либо эффект.

«Я не уверен, что они (санкции — “Ъ”) будут иметь какой-либо эффект, но мы намерены их ввести. …Это война, которая никогда не должна была произойти»,— сказал президент США.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дональд Трамп не держит срока».