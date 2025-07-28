Дональд Трамп не держит срока

Президент США Дональд Трамп сделал решающий шаг к торгово-санкционной войне с Россией, выдвинув ей ультиматум: в ближайшие 10–12 дней прекратить боевые действия на Украине или быть готовой к введению 100-процентных пошлин для стран, закупающих российские товары. Отвечая на вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил, что «больше не слишком заинтересован в переговорах». Самое жесткое заявление господина Трампа в адрес Москвы после его возвращения в Белый дом прозвучало после его встречи с британским премьером Киром Стармером в Шотландии. Теперь главный вопрос: как будет реализована угроза Дональда Трампа и не станет ли она точкой невозврата в российско-американских отношениях, перечеркнув предыдущие наработки Москвы и Вашингтона первых месяцев правления нынешней администрации в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поиграв в Шотландии в гольф и пообщавшись с уступчивыми европейскими лидерами, Дональд Трамп завершил визит на грозной ноте — пообещав России торгово-санкционную войну и прекращение диалога

Фото: Phil Noble / Reuters Поиграв в Шотландии в гольф и пообщавшись с уступчивыми европейскими лидерами, Дональд Трамп завершил визит на грозной ноте — пообещав России торгово-санкционную войну и прекращение диалога

Фото: Phil Noble / Reuters

Свой заведомо нереализуемый ультиматум России прекратить боевые действия на Украине в кратчайшие сроки или быть готовой к введению 100-процентных американских пошлин для стран, закупающих российские энергоносители, президент Трамп огласил после переговоров в Шотландии с британским премьером Киром Стармером.

Стоя у входа в принадлежащий ему гольф-клуб Trump Turnberry рядом с премьером Стармером и его супругой Викторией, президент Трамп сделал новое резонансное заявление по России

Это признание Трампа обнулило или поставило под сомнение его многие предыдущие высказывания и усилия последних недель по запуску мирных переговоров России и Украины, включая их третий раунд в Стамбуле.

«Я собираюсь установить новый срок — примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса»,— заявил Дональд Трамп журналистам по итогам переговоров с Киром Стармером.

По его словам, он больше не намерен терять время до истечения 50-дневного ультиматума, который он выдвинул России 14 июля, и теперь будет форсировать решение уже не с помощью дипломатии, включая контакты первых лиц, а путем болевых приемов против России, которые он в ходе своего второго президентского срока пока не применял.

«У нас с вами были обсуждения, может, пять раз или четыре, много раз, и мы думали, что уже не раз пришли к какому-то решению. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-нибудь городу вроде Киева… И я говорю: так делать не надо. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Я очень разочарован президентом Путиным. Поэтому нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю ответ»,— сообщил господин Трамп.

«Мне больше не так интересно с ним разговаривать»,— признался президент Трамп, говоря о Владимире Путине.

Таким образом, он дал понять, что маловероятны не только возможные очные встречи, но и предыдущий этап телефонных разговоров с Владимиром Путиным подходит к концу.

При всей его неожиданности новое заявление Дональда Трампа, свидетельствующее о заметной эволюции его взглядов на отношения с Россией, не стало мегасенсацией. Накануне его поездки в Шотландию, начавшейся в прошлую пятницу, 25 июля, Дональд Трамп впервые допустил, что введение 100-процентных вторичных пошлин против торговых партнеров России может произойти раньше срока, установленного им до 3 сентября. Уже после этого официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс уточнила, что этот срок нельзя считать строго фиксированным и он будет оцениваться в зависимости от дальнейшего хода переговорного процесса.

В итоге отказавшись от более мягкого требования к Москве добиться прогресса в украинском урегулировании в 50-дневный срок, Дональд Трамп взвинтил ставки в отношениях с Россией.

Официальных заявлений российской стороны по горячим следам новых угроз Дональда Трампа не прозвучало. Однако ранее в тот же день, за несколько часов до высказываний господина Трампа в Шотландии пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассуждал о возможности и условиях встречи президентов США и России.

«Мы считаем, что сначала нужно провести работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу, сложную, черновую работу президентам абсолютно нелогично. Сначала нужно подготовиться, сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне, но никак не наоборот»,— пояснил представитель Кремля, комментируя журналистам последнее заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его готовности организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Стамбуле.

Кроме того, по словам господина Пескова, если Дональд Трамп примет решение посетить Китай, где 3 сентября пройдет празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, то его встреча с Владимиром Путиным, приглашенным на торжества в Пекине, вполне возможна.

«Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту. Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе»,— пояснил господин Песков.

Впрочем, после заявлений Дональда Трампа в Шотландии возникает впечатление, что в нынешней ситуации более применимы другие высказывания Дмитрия Пескова, не раз подчеркивавшего, что «язык ультиматумов для России неприемлем».

Вместе с тем эксперты сомневаются, что президент Трамп в итоге реализует свою угрозу в адрес России в полном объеме из-за непредсказуемых последствий для мирового нефтяного рынка и американской экономики. Как отмечает агентство Reuters, президент Трамп вряд ли введет 100-процентные пошлины для стран, закупающих российскую нефть, поскольку это усилит политически опасное для него инфляционное давление, тем более что аналогичные меры в отношении покупателей венесуэльской нефти не принесли желаемого результата, особенно в Китае.

Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли предпочла напомнить, что президент Трамп выполняет свои обещания и не раз это доказывал. «Он занял предельно жесткую позицию в отношении Путина, оставив в своем арсенале все возможные варианты действий, сохранив существующие санкции в силе и также пригрозив Путину жесткими пошлинами и санкциями в случае отказа от перемирия»,— заявила госпожа Келли.

В свою очередь, Министерство финансов США, ответственное за администрирование санкций, в своем заявлении сообщило о том, что готово выполнить указания Белого дома.

Сергей Строкань