Лекарства для похудения набрали в объемах

Спрос среди россиян на «Оземпик» и его аналоги стремительно растет. В первом полугодии аптечные продажи препаратов превысили 12 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года реализация увеличилась в четыре раза. Такой статистикой с “Ъ FM” поделилось агентство DSM Group. Всего за первые шесть месяцев было реализовано свыше 2 млн упаковок «Семавик», «Квинсента», «Велгия» и других препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

У RNC Pharma — похожая статистика. Директор по развитию компании Николай Беспалов объясняет этот интерес появлением на рынке большего числа российских дженериков: «Наблюдается колоссальная динамика продаж. В прошлом году она фиксировалась и в текущем — продолжается. По нашим данным, продажи в деньгах составили 11,7 млрд руб., относительно первого полугодия 2024-го они выросли в 4,2 раза. Суммарно речь идет о 2 млн упаковок. Был период, когда случился достаточно жесткий дефицит этих препаратов, и сам по себе он простимулировал интерес. Плюс достаточно быстро российские производители сориентировались, получили принудительную лицензию и смогли вывести свои препараты на рынок.

Сейчас динамика обеспечивается практически исключительно за счет аналогов, которые производят российские компании. "Оземпик" до сих пор продается в относительно небольших объемах, при этом еще и "всерую".

Надо сказать, что этот препарат небезопасный, чудес не бывает. За эффект, безусловно, приходится расплачиваться. Все-таки повлиять на эту группу лекарств в обозримом будущем может ужесточение регуляторики в отношении отпуска такой продукции. Ведь, несмотря на то, что это рецептурные препараты, в значительной части случаев они используются без рекомендаций врача. Люди просто занимаются самолечением, и, конечно, с этой практикой нужно будет что-то делать».

В рознице стоимость упаковки российских аналогов, лидирующих по продажам, варьируется от 4 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Цена на «Оземпик» была значительно выше, эксперты связывают повышенный спрос на препараты и с этой разницей. Проблема избыточного веса все более распространенная, и врачи на этом фоне чаще назначают медикаментозное лечение, отметил профессор, пластический хирург Георгий Карапетян: «Такое заболевание, как ожирение, носит лавинообразный характер. Оно охватывает весь мир, десятки миллионов людей. И предоставление помощи, информации пациентам привело в конечном итоге к тому, что в России активно проходит соответствующее лечение. То есть эндокринологи, гастроэнтерологи на основании международных стандартов, собственного опыта назначают определенную категорию препаратов, в том числе и "Оземпик".

Безусловно, есть большая доля пациентов, которые не видят положительный ответ от консервативного лечения, от препаратов нет должного эффекта, и люди идут на хирургическое вмешательство. Если продажа этого препарата все-таки растет, я считаю, что это показатель такой большой комплексной работы, это положительный эффект».

Некоторые пользователи соцсетей заявляют, что препараты для похудения лично им не помогли. Профильные специалисты замечают, что «Оземпик» и его аналоги — не панацея. Они действуют только во время применения, и без усилий со стороны пациента вес возвращается к первоначальным показателям, подчеркнул эксперт по питанию, кандидат медицинских наук Александр Карпухин: «Все элементы здорового образа жизни должны быть соблюдены: правильное питание, достаточное количество овощей, фруктов, зелени, отсутствие переедания, правильное распределение пищи по часам. Без этого препарат или не сработает, или сработает все-таки в значительно меньшей степени.

Что касается динамики продаж таких препаратов, то в какой-то степени это синергичные направления, в том числе и с точки зрения рынка. То есть человек взялся за себя, допустим, применяет по назначению врача "Оземпик", а также занимается спортом или перестраивает свое питание. Но я думаю, что для некоторых людей это работает ровно обратным образом. У оригинального препарата мы не видим безумных побочных эффектов, но они есть, и еще не все из них оценены и описаны в полной мере. Конечно, медицинская общественность за то, чтобы он применялся исключительно по назначению. Думаю, что разработка других аналогичных лекарств эти вопросы оставит открытыми».

Ранее одна из крупнейших фармкомпаний США — Eli Lilly заявила, что ее разрабатываемая таблетка от похудения будет так же эффективна, как ее инъекционные аналоги, но менее опасна и стоить будет дешевле. Эта новость в моменте опустила акции производителя «Оземпика» на 10%. Позже датская Novo Nordisk объявила о намерении вложить свыше $2 млрд в создание аналогичных препаратов.

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Анна Кулецкая