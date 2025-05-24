Борьба с диабетом получила принудительное продолжение

«Герофарм» получил от правительства России так называемую принудительную лицензию на выпуск аналогов «Оземпика» датской Novo Nordisk. Эти лекарства применяются для терапии диабета, а также для снижения веса. Компания ранее выпускала свои препараты на основе судебного решения, но в середине мая оно было изменено. Принудительную лицензию она могла запросить для подстраховки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Герофарм» сможет выпускать свои аналоги «Оземпика» — «Семавик» и «Семавик Некст» до конца 2025 года. Правительство России продлило компании принудительную лицензию на выпуск препаратов на основе семаглутида без согласия правообладателя — датской Novo Nordisk.

Как пояснили “Ъ” в «Герофарме», сейчас у них есть и судебная лицензия, и разрешение правительства.

Семаглутид защищен патентом до 2031 года, еще два компонента субстанции — до 2025 и 2038 годов. Препараты с этим веществом обычно прописываются для лечения сахарного диабета, их также широко используют для борьбы с ожирением. «Герофарм» и «Промомед» получили разрешения на выпуск препаратов с ним в конце 2023 года. Разрешения были выданы на год.

«Промомед» в конце 2024 года получил от правительства новое разрешение. «Герофарм» продлил его через суд. На каких условиях — неизвестно: процесс был закрытым. Добиться продления лицензии компании удалось в сентябре 2024 года, в ноябре решение первой инстанции подтвердила апелляция.

Суд по интеллектуальным правам 14 мая 2025 года постановил частично отменить решения первой и апелляционной инстанций, писал «Фармвестник». Какие именно части решения изменены — неизвестно, суд был закрытым. «Поскольку судебный спор еще не окончен, мы приняли решение запросить у правительства продление ранее выданного разрешения на производство и продажу лекарственных препаратов с семаглутидом»,— пояснили в компании.

По распоряжению правительства лицензию выдают на год, ее надо каждый год продлевать. Целью пойти в суд для «Герофарма» могло быть и получение лицензии на более длительный срок, предполагает Константин Суворов, партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов».

«Семавик» — одно из самых популярных лекарств на основе семаглутида в России. Согласно данным аналитической компании AlphaRM, в первом квартале его продажи в розничном коммерческом сегменте составили 3,6 млрд руб. В денежном выражении прирост по этому показателю составил 554% год к году. Препарат занимает почти 0,8% всего российского рынка, считают аналитики.

Российские фармкомпании смогли получить разрешения на использование семаглутида, так как Novo Nordisk решила остановить поставки в РФ своих препаратов. О таких планах компания сообщила Росздравнадзору еще в ноябре 2022 года, а к началу 2024 года перестала их поставлять. При этом семаглутид входит в перечень жизненно важных препаратов. Механизм выдачи принудительной лицензии предусмотрен законом, чтобы не допустить критической нехватки как раз таких средств. Ст. 1360 Гражданского кодекса РФ позволяет в определенных случаях правительству, минуя суд, определить лиц, которые могут использовать изобретение без согласия патентообладателя с выплатой ему компенсации. Случаи выдачи принудительных лицензий в российской фарме единичны.

Компании «ПСК Фарма», также имеющая принудительную лицензию, и «Промомед» в начале 2025 года осуществили первые выплаты Novo Nordisk. Речь могла идти о небольших суммах — не более 15 млн руб. (см. “Ъ” от 7 марта).

«Герофарм» не стал этого делать, ссылаясь на то, что выпустил свое лекарство в период действия ограничений на выплаты компенсации компаниям из недружественных стран. Дело в том, что изначально методика, утвержденная правительством РФ, содержала указание на то, что компенсация в таких случаях составляет 0,5% от фактической выручки лица, использующего изобретение. В начале 2022 года были внесены изменения, согласно которым в отношении иностранных патентообладателей из недружественных юрисдикций размер компенсации составил 0% выручки, но в апреле 2024 года этот пункт был отменен.

В Novo Nordisk сообщали “Ъ”, что «не участвовали в каких-либо переговорах касательно семаглутида в России и не получали лицензионных вознаграждений».

В конце февраля 2025 года датская компания подала в Верховный суд иск, пытаясь оспорить распоряжения правительства, касающиеся семаглутида, писал Forbes. По ним «ПСК Фарма» и «Промомед» до 2026 года могут использовать шесть патентов на изобретения для производства препаратов на основе семаглутида без разрешения Novo Nordisk.

Среди доводов компании было то, что правительство, «ПСК Фарма» и «Промомед» не уведомили компанию о принятии распоряжений и о выплате вознаграждения за использование патентов. Суд в итоге признал это несущественным и в удовлетворении иска отказал.

Виктория Колганова