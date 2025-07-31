Новые законы в августе 2025 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 августа начнет работать государственная информационная система (ГИС) для борьбы с антиконкурентными соглашениями «Антикартель». Ее оператором будет Федеральная антимонопольная служба. ГИС будет анализировать данные о торгах и контрактах и искать признаки сговора.

Как в правительстве обсуждали создание новой системы — в материале “Ъ”.

С 1 августа несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет смогут открывать счета в банках только при письменном согласии их законных представителей. Исключение составят лица, получившие полную дееспособность. Данная мера вводится для борьбы с мошенниками, использующими несовершеннолетних в своих схемах.

Какие еще были приняты меры по борьбе с мошенниками — в материале “Ъ”.

С 1 августа начнет действовать государственный стандарт (ГОСТ) на детские игрушки. Он будет классифицировать игрушки по возрастным группам, материалам изготовления, видам деятельности, а также определять требования безопасности.

Когда начнется обязательная маркировка детских игрушек — в материале “Ъ”.

С 1 августа появится возможность отказаться от любых массовых СМС-спам-рассылок. Заявление будет необходимо подать в личном кабинете на сайте сотового оператора или в мобильном приложении. Провайдер будет обязан прекратить рассылку со следующего дня после обращения.

Как изменился трафик спам-рассылок — в материале “Ъ”.

С 1 августа будет отменен запрет на создание компаний-«матрешек». В подобных организациях одно юрлицо владеет 100% долей другого, которое владеет 100% третьего и так далее. Создавать такие компании было запрещено с 1995 года.

Как в Госдуме обсуждали снятие запрета — в материале “Ъ”.

С 1 августа уточняется перечень видов и категорий колесных транспортных средств и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора. В частности, повышены коэффициенты в отношении некоторых новых автосамосвалов. Снижены коэффициенты в отношении автомобилей-фургонов, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн.

Как могут подорожать могут машины мощностью более 160 л. с.— в материале “Ъ”.

С 20 августа банки будут уведомлять Росфинмониторинг о сделках с ювелирными изделиями и драгоценными металлами на сумму от 1 млн руб. Мера вводится для борьбы с отмыванием денег.

Как меняются цены на золото — в материале “Ъ”.

C 23 августа изменится срок действия единой электронной визы. Он увеличится до 120 суток с разрешенным сроком пребывания иностранца в РФ не более 30 суток. Ранее эти показатели составляли 60 и 16 дней соответственно.

Как ужесточали наказание за незаконную миграцию — в материале “Ъ”.