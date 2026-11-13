Президент Киргизии освободил от должности посла на Украине
Чрезвычайный и полномочный посол Киргизии на Украине Идрис Кадыркулов освобожден от должности указом президента Садыра Жапарова. Кадыркулов работал в Киеве с января 2022 года.
В начале ноября Садыр Жапаров поручил прокуратуре проверить деятельность брата Идриса Кадыркулова — Искендера Кадыркулова, бывшего руководителя «Северэлектро».
Проверку назначили после встречи Садыра Жапарова с жителями Чуйской области, на которой ему рассказали, что Искендер Кадыркулов приобрел здание бывшего колхоза за 220 тыс. сомов (208 тыс. руб.), а затем продал его местным властям за 8,5 млн сомов (8 млн руб.).
Жители утверждали, что нарушения при покупке и продаже имущества произошли до 2019 года, когда Идрис Кадыркулов работал в Госкомитете национальной безопасности. Дипломат вскоре отверг обвинения в адрес семьи и заверил, что большую часть жизни провел за границей, поэтому недвижимости в Киргизии у него нет.