Президент Киргизии освободил от должности посла на Украине

Жители утверждали, что нарушения при покупке и продаже имущества произошли до 2019 года, когда Идрис Кадыркулов работал в Госкомитете национальной безопасности. Дипломат вскоре отверг обвинения в адрес семьи и заверил, что большую часть жизни провел за границей, поэтому недвижимости в Киргизии у него нет.