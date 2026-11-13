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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Происшествия

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе поврежденных при ударе БПЛА домов

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) после ночной атаки БПЛА. По итогам встречи власти ввели режим ЧС в районе девяти поврежденных беспилотниками домов.
Также организована комиссия для оценки ущерба, коммунальным службам поручили убрать прилегающую к местам ЧП территорию. Власти начали работать над выплатами пострадавшим, рассказал господин Скрябин. На базе лицея № 71 (ул. Таганрогская, 139/6) открыт оперштаб по приему заявлений граждан.

Что известно об атаках БПЛА на регионы России в ночь на 13 ноября

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Глава города добавил, что на совещании ему доложили и о других последствиях атаки. Без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе. В 79 из них тепло должно появиться в ближайшее время, пообещал Александр Скрябин. Повреждения получила воздушная теплотрасса, которая обеспечивала еще 35 домов. Подачу тепла планируется возобновить после завершения работ на месте ЧП.
Ночью над Ростовской областью сбили более 120 беспилотников. При атаке пострадал один человек.
Атаки беспилотников
Ростов-на-Дону
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