В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе поврежденных при ударе БПЛА домов

Глава города добавил, что на совещании ему доложили и о других последствиях атаки. Без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе. В 79 из них тепло должно появиться в ближайшее время, пообещал Александр Скрябин. Повреждения получила воздушная теплотрасса, которая обеспечивала еще 35 домов. Подачу тепла планируется возобновить после завершения работ на месте ЧП.