В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе поврежденных при ударе БПЛА домов
Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) после ночной атаки БПЛА. По итогам встречи власти ввели режим ЧС в районе девяти поврежденных беспилотниками домов.
Также организована комиссия для оценки ущерба, коммунальным службам поручили убрать прилегающую к местам ЧП территорию. Власти начали работать над выплатами пострадавшим, рассказал господин Скрябин. На базе лицея № 71 (ул. Таганрогская, 139/6) открыт оперштаб по приему заявлений граждан.
Глава города добавил, что на совещании ему доложили и о других последствиях атаки. Без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе. В 79 из них тепло должно появиться в ближайшее время, пообещал Александр Скрябин. Повреждения получила воздушная теплотрасса, которая обеспечивала еще 35 домов. Подачу тепла планируется возобновить после завершения работ на месте ЧП.