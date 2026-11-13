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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Происшествия

В Забайкалье возбудили дело после нападения подростка с топором на школу

Следственными органами СКР по Забайкальскому краю по факту происшествия в школе Шелопугинского района возбуждено уголовное дело. Обвинение в совершении преступления «приготовление к убийству двух и более лиц» предъявлено 14-летнему местному жителю, сообщает пресс-служба регионального СК России.
Пострадавших нет, уточняют в ведомстве. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
12 ноября один из учеников ворвался в районную школу, вооруженный топором и ножами. Подросток заперся в одном кабинете с младшеклассниками, но его смогла успокоить учительница. После этого нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. Ситуацию под контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Забайкалье Наталия Эпова. По ее информации, подросток воспитывается в многодетной семье, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоял.
Нападения на школы

Авторы

  • Влад Никифоров
    Влад Никифоров
    собственный корреспондент