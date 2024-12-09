За конкуренцию вступится искусственный интеллект

Законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об автоматическом режиме выявления картелей в госзакупках и на товарных рынках будет рассмотрен сегодня на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, узнал “Ъ”. Документ предусматривает запуск государственной информсистемы (ГИС) «Антикартель» уже с 2025 года и ее интеграцию с базами данных ведомств и юрлиц для ежедневного анализа соглашений на предмет возможных нарушений. Цифровизация антимонопольного контроля должна способствовать повышению конкуренции на торгах и экономии бюджетных средств. Проект ГИС «Антикартель» уже включен в новый нацпроект «Экономика данных и цифровизация госуправления».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борьбу возглавляемой Максимом Шаскольским ФАС за конкуренцию правительство вернет в повестку на новом цифровом уровне

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Борьбу возглавляемой Максимом Шаскольским ФАС за конкуренцию правительство вернет в повестку на новом цифровом уровне

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит 9 декабря законопроект, предусматривающий создание ГИС «Антикартель» для предупреждения, выявления и пресечения антиконкурентных соглашений. Документ легализует использование «цифры» для контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и оформлен ФАС в виде поправок к закону «О защите конкуренции» (135-ФЗ). Согласно материалам к заседанию правкомиссии, законопроект согласован с Минцифры, Минфином, Федеральным казначейством и ФНС. При этом Минфин настаивал на исключении из документа положений о том, что ГИС «Антикартель» содержит информацию о торгах, а также установлении открытого перечня видов информации, поставщиков сведений в ГИС «Антикартель» и пользователей таких сведений. Эти замечания были учтены ФАС.

В исходном проекте речь шла о мониторинге возможных нарушений в ходе закупок государства (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ), а также имущественных торгов. В ФАС объясняли, что сейчас доля картелей на торгах достигает 85–90% от всех возбуждаемых службой дел, связанных с антиконкурентными сговорами. Скорректированный документ предполагает, что ГИС «Антикартель» будет предупреждать и пресекать такие картели на основе информации как о торгах (закупках), так и о хозяйствующих субъектах и предпринимательской деятельности на товарных рынках. «Целью внедрения системы остается мониторинг признаков картелей на торгах. В рамках второго этапа развития системы в следующем году для повышения эффективности мониторинга планируется, что функционал системы будет расширен на данные о товарных рынках — например, продовольствия, ГСМ, стройматериалов и т. д.»,— говорят в ФАС.

Расширение периметра данных для работы системы позволит более эффективно снижать цены, оптимизировать бюджетные расходы и улучшать качество товаров и услуг за счет создания конкурентной среды на рынке. Порядок работы ГИС «Антикартель» при этом определит правительство — такие полномочия дадут возможность гибко адаптировать систему к меняющимся условиям.

Курировать цифровизацию антикартельной работы ФАС будет вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко — и как ответственный за нацпроект «Экономика данных», который выстраивает всю цифровую инфраструктуру для государства и бизнеса, и как замглавы правительства, в чье ведение был передан контроль над проконкурентной работой службы (см. “Ъ” от 13 и 17 мая и 30 июля). В последние годы, отметим, защита конкуренции несколько выпала из перечня приоритетов властей, так как на дефицитном после ограничения многих поставок рынке первоочередной задачей им виделось обеспечение работы предприятий и торговли, но после адаптации рынков к новым условиям обеспечение конкурентных условий вновь возвращается в повестку — на новом технологическом уровне. «Цифровизация экономики требует от госуправления гибкости и адаптивности. В ответ на этот вызов мы постоянно пересматриваем подходы к регулированию и внедряем цифровые инструменты в работу госорганов»,— отмечает Дмитрий Григоренко. В бюджете нацпроекта на «Антикартель» заложено 240 млн руб., ФАС уже разместила на портале госзакупок запрос на выполнение работ по созданию первой очереди ГИС с начальной ценой в 240,9 млн руб.

ФАС уже использует цифровые инструменты при расследовании картелей, но их функционал ограничен и не позволяет отслеживать весь объем торгов. Новая ГИС «Антикартель» предусматривает ежедневный анализ торгов и риск-ориентированный подход к контролю благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта. Критерии для идентификации нарушений антимонопольного законодательства уже сформулированы на основе математической модели анализа больших данных. Ранее в Высшей школе экономики также представили модель машинного обучения для выявления картелей на госторгах — она смогла предсказать признаки сговора их участников с точностью более 90%, однако внедрение автоматизированных решений повышает риски наказания добросовестных поставщиков. В ФАС автоматизированные решения воспринимают как вспомогательные — решения о наличии нарушений в соответствии с законодательством принимаются соответствующими комиссиями (см. “Ъ” от 24 ноября 2024 года).

Диана Галиева, Олег Сапожков