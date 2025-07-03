Личные авто без сбора не заедут

Власти вновь повысят утильсбор, а теперь и на машины, ввезенные для личного пользования. О таких планах сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Собеседники “Ъ FM” не исключают, что после этого авто мощностью более 160 л. с. подорожают на сотни тысяч рублей. Подробности — у Сергея Симонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Утильсбор, который уже давно стал фактически дополнительным налогом, за несколько лет неоднократно повышали и еще не раз повысят в рамках программы до 2030 года. Но изменения, о которых 2 июля заявил министр Антон Алиханов, выбиваются из череды предыдущих ужесточений. Власти, наконец, добрались до изменения правил ввоза авто для личного пользования. То есть тех, что не должны быть проданы как минимум в течение года, и для которых сейчас действует льготная ставка утильсбора —около 5 тыс. руб.

При этом коммерческий утильсбор исчисляется сотнями и миллионами рублей. И судя по всему, именно он будет применяться ко всем машинам мощнее 160 л.с., говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Если у тебя мотор мощнее 160 л. с., будь добр заплатить коммерческий утилизационный сбор. Могут взять и самую распространенную базовую ставку, но поскольку это все-таки мощные машины, то, скорее всего, выберут что-то посолиднее — между 2-3 л. И там ставка будет идти от 1 млн руб. Могу предположить, что это случится в периоде нескольких месяцев, допустим, с 1 сентября, может быть, даже и с 1 августа.

И очевидно, что до даты X на рынке возникнет ажиотаж».

Концепция, которую еще три года назад сформулировал президент России, ужесточается. Тогда Владимир Путин говорил, что «те, кто хочет завести товары люкс-класса смогут это сделать, но будет чуть дороже». Но с каждым годом из-за протекционистских действий властей дороже становятся модели и среднего ценового сегмента. Например, лидер параллельного импорта — Geely Monjaro, вероятно, подпадет под увеличение утильсбора на авто для личного ввоза, как и популярные модели китайского Lixiang.

В результате спрос, по крайней мере частично, переключится на менее мощные модели, считает представитель компании Rucars Сергей Иванов: «У электромобилей есть пиковая и так называемая продолжительная мощность, которую машина развивает в течение не менее чем получаса. Если мы правильно понимаем, то речь идет именно об этой продолжительной мощности. Обычно она вдвое ниже, чем пиковая. Грубо говоря, можно будет ввезти машины по 300 л. с., а вот по 400 л. с. уже не получится. Изменится набор моделей. Lixiang, Zeekr, Xiaomi — они все мощнее.

Но есть машины, которые укладываются в эти 160 л. с. Они не были популярны, потому что в них не было смысла, а теперь он появится».

Власти, благодаря ужесточению, планируют собрать десятки миллиардов рублей — от 40 млрд руб. до 60 млрд руб., согласно разным оценкам. И часть из них направить на поддержку спроса на автомобили на российском рынке, который с января упал больше чем на четверть. О какой господдержке идет речь, рассказал главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «По крайней мере, ранее такие программы государственного стимулирования спроса работали как скидка на автомобиль российского производства, покупаемый по автокредитованию.

Кроме того, сейчас вводятся дополнительные меры — программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". По опыту предыдущих лет, за счет них за полгода удавалось дополнительно продавать порядка 250-300 тыс. машин».

Но даже с господдержкой российские бренды не выдерживают ценовую войну с китайскими. В июне глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что скидки на некоторые модели конкурентов достигают 800 тыс. руб. Собеседники “Ъ FM” рассказывают, что власти уже потребовали от китайских дистрибуторов объяснений насчет своего поведения на рынке. И ждут от них ответ до 11 июля.

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Сергей Симонов