Новые законы в июле 2025 года

Новые требования к мигрантам, борьба с кибермошенниками, увеличение лимита выплат по европротоколу и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С 1 июля заявления, ходатайства, протесты и другие документы по административным делам можно подать в электронном виде, если у судов есть необходимые технические средства. Кроме того, определен порядок участия в рассмотрении дела в дистанционном формате.

Как Минюст и Минцифры разрабатывали реформу — в материале “Ъ”.

С 1 июля запрещено оказывать услуги связи мигрантам, которые не подтвердили свою личность в салоне сотового оператора. Иностранным гражданам необходимо среди прочего предоставить IMEI мобильного устройства и биометрию. У мигрантов не может быть более десяти сим-карт.

Какие штрафы для сотовых операторов обсуждались в правительстве — в материале “Ъ”.

С 1 июля в трудовой стаж включены периоды работы до начала СВО. В статистику войдут периоды работы:

— на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года;

— в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года;

— в Запорожской и Херсонских областях с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Зачем Минтруд хочет ввести механизм досудебного рассмотрения спорных пенсионных выплат — в материале “Ъ”.

С 1 июля российским компаниям запрещено хранить персональные данные граждан РФ на зарубежных серверах.

Как увеличение штрафов за утечки персональных данных повлияло на рынок — в материале “Ъ”.

С 1 июля информация о прохождении мигрантами обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования включена в федеральный регистр сведений о населении. Требования касаются иностранцев, приехавших для трудовой деятельности или с иными целями на срок более 90 дней.

Зачем мобильное приложение ruID для въезда на территорию РФ — в материале “Ъ”.

С 1 июля появились штрафы за непредставление или несвоевременную подачу отчетов о выбросах парниковых газов. Кроме того, наказание последует и за указание в документах недостоверных данных. Штрафы составят от 10 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц, от 50 тыс. до 150 тыс. руб.— для ИП и от 150 тыс. до 500 тыс. руб.— для юрлиц.

Какие сложности вызвала необходимость подачи отчетов у участников рынка — в материале “Ъ”.

С 5 июля появится уголовная ответственность за помощь кибермошенникам. Гражданин, передавший из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу, а также совершивший неправомерные операции по его указанию, может быть приговорен к сроку до трех лет лишения свободы. За покупку подобных данных и совершение незаконных операций предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штрафы.

Какие средства борьбы с мошенниками готовит НСПК — в материале “Ъ”.

С 5 июля ужесточается уголовная ответственность за разглашение и незаконное получение сведений, являющихся коммерческой, налоговой или банковской тайной. Нарушителям может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом до 5 млн руб.

Зачем представители органов хотят получить доступ к коммерческим базам данных — в материале “Ъ”.

С 5 июля уголовная ответственность за возбуждение вражды и ненависти с угрозой насилия будет наступать сразу. Ранее для этого требовалось быть привлеченным к административной ответственности за подобное правонарушение в течение одного года.

Как комиков привлекали к ответственности за возбуждение ненависти либо вражды — в материале “Ъ”.

С 5 июля вводится уголовная ответственность за незаконную регистрацию как ИП. Наказание составит штраф до 300 тыс. руб., или принудительные работы на срок до трех лет, или лишение свободы на аналогичный срок.

Как Минюст разрабатывал новые ограничения — в материале “Ъ”.

С 5 июля увеличивается лимит выплат по европротоколу. Он будет составлять 200 тыс. руб., ранее этот показатель равнялся 100 тыс. руб. Изменения касаются происшествий, где есть фотофиксация повреждений.

Как в Госдуме обсуждали изменения лимита — в материале “Ъ”.

С 5 июля межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма сможет блокировать денежные средства и имущество организаций и физлиц при подозрении в причастности к диверсионной деятельности. Ограничения коснутся и тех, кто финансирует подобные действия.

Как изменился спрос и тарифы на страховку от терактов и диверсий в 2024 году — в материале “Ъ”.

С 28 июля появится ответственность за незаконное использование «географического указания» продукта, а также соответствующих и схожих с ними обозначений.

Как нарушение правил использования «географического указания» сказывается на рынке адыгейского сыра — в материале “Ъ”.

Василий Кузнецов