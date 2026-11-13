Квартирам продлевают срок службы жалоб

Поправки подготовлены во исполнение решения Конституционного суда РФ, сообщило правительство в пояснительной записке. В июне судебная инстанция разбирала дело астраханской предпринимательницы Надии Батраковой. В 2020 году та купила у частного лица нежилое помещение под магазин кулинарии, а позже обнаружила, что его регулярно затапливает сточными водами и канализацией. В 2022 году госпожа Батракова обращалась в местное управление Роспотребнадзора, а в марте 2023 года пошла в суд, требуя расторгнуть договор купли-продажи на помещение и возврат денег. В августе 2023 года Советский райсуд Астрахани ее иск удовлетворил, но в апелляции решение было отменено. Эту позицию затем подтвердила и кассация. В судах, в частности, ссылались, что госпожа Батракова направила претензии продавцу по истечении двух лет с момента передачи ей купленного имущества. В КС, куда обратилась жительница Астрахани, сочли соответствующие нормы ст. 477 ГК РФ неконституционными и неопределенными.