Контрафакт детям не игрушка

Через три месяца в России стартует маркировка целого ряда продукции — от детских игрушек до сладостей, чая и кофе, от стройматериалов до спортивного питания, бритв и сменных лезвий к ним. Новая система должна существенно минимизировать на рынке фальсифицированную продукцию и принести в бюджет дополнительные средства. Сейчас обязательно маркируются 27 товарных групп. Это уже принесло государству дополнительный фискальный эффект в размере 1,2 трлн руб., отмечают в Центре развития перспективных технологий, операторе госсистемы маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство РФ 31 мая обнародовало пакет постановлений, которые вводят с 1 сентября этого года обязательную маркировку детских игрушек, сладостей и стройматериалов. Кроме того, с 1 июня до 31 августа в режиме эксперимента маркируются спортивное питание, чай, кофе, растворимые напитки, бритвы и сменные лезвия к ним, а обязательной процедура для этих групп товаров станет с 1 сентября.

Старт маркировки именно этих товаров очевиден. В одном случае это чувствительная для потребителей продукция, как, например, с детскими игрушками, в другом — давно требуется серьезный контроль, как в случае со стройматериалами, сладостями и спортивным питанием, поясняют в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе госсистемы маркировки «Честный знак».

«На рынке нередко встречаются изделия для детей, произведенные из некачественного сырья, что несет риски для их здоровья. Более того, детские товары входят в пятерку категорий товаров, по которым фиксируется наибольшее количество контрафакта» — так объясняет необходимость введения маркировки игрушек президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. По ее данным, уже сегодня к системе «Честный знак» подключилось свыше 14 тыс. отраслевых компаний, в том числе и импортеры.

Необходимость маркировки для стройматериалов вызвана большой долей фальсификата в этом сегменте, до 22,1%, по оценке объединения «Союзцемент».

Цифровая маркировка коснется, например, цемента в упаковке до 50 кг. По подсчетам исполнительного директора «Союзцемента» Дарьи Мартынкиной, объем такой продукции составляет 8,5 млн тонн, или 13% всего цементного рынка, и компаниям предстоит ежегодно промаркировать 200 млн мешков цемента.

С 1 октября 2023 года в России обязательно маркируются биологически активные добавки (БАДы). И с тех пор, по словам исполнительного директора Союза производителей БАДов к пище Александра Жесткова, «мы видим, что некоторые производители БАДов для обхода требований начали переводить свою продукцию в категорию спортивного питания, которое до сих пор не маркировалось». Введение обязательной маркировки такого питания позволит ликвидировать нарушения и отследить качество и состав продукции, считает он, добавляя, что в такой продукции нередко «встречаются допинговые ингредиенты, что рискованно для потребителей».

Есть проблемы с фальсификатами чая, кофе и растворимых напитков, так как сырье импортируется из Индии, Китая и других стран, где контроль за качеством продукции менее жесткий, чем в России, отмечает глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Так, по его словам, никто не проверяет уровень содержания пестицидов в индийском чае.

Среди способов фальсификации распространена пересортица, когда вместо одного сорта чая могут насыпать совершенно другой, объясняет господин Шапкин.

По его словам, нередки случаи, когда цикорий смешивают с кофе или когда дешевую робусту выдают за более дорогую арабику, смешивая сорта. Павел Шапкин отмечает, что без полноценной маркировки отследить движение контрафакта по стране крайне сложно.

Чай и кофе — одни из самых востребованных продуктов у российских потребителей. По данным аналитической компании «Нильсен», к апрелю продажи горячих напитков в целом в денежном выражении в рознице выросли на 11% год к году, конкретно обжаренного кофе — на 23,5%, какао — на 18,5%, растворимого кофе — на 11,6%, чая — на 3,2%. «Для чайно-кофейной отрасли проблема фальсификации или контрафакта в классическом понимании неактуальна. Это единичные и крайне редкие случаи»,— считает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, внедрение системы маркировки потребует дополнительных вложений, включая закупки оборудования, изменения производственных процессов. Об этом говорят и другие опрошенные “Ъ” представители отраслевых союзов.

В ЦРПТ, в свою очередь, настаивают, что маркировка не только увеличивает для потребителей безопасность продукции, но и приносит дополнительные средства государству и легальному бизнесу.

Там напоминают, что сейчас обязательная маркировка введена в 27 товарных группах, еще для 13 — реализуются пилотные проекты. За время маркировки на рынке появилось 173 новых производителя растительного масла, рынок воды расширился на 40,9%, а фальсификат молочной продукции снизился с 30% в 2022 году до 0,01%, сообщили в ЦРПТ, добавив, что система маркировки уже принесла дополнительный фискальный эффект на сумму 1,2 трлн руб., а добросовестный бизнес заработал больше на 687 млрд руб., увеличив долю рынка.

Владимир Комаров, Халиль Аминов