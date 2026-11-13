Бонусы вычеркивают из планов
Каковы тенденции на рынке труда
Сотрудников могут оставить без годовой премии. Все больше компаний, как утверждают источники “Ъ FM”, планируют отказаться от 13-й зарплаты, но пока лишь консультируются с коллегами по бизнесу. И это одна из самых обсуждаемых тем среди эйчаров в ноябре. Помимо этого, компании оптимизируют и штат. Что происходит на рынке труда? И кого могут уволить?
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2027-й будет непростым для рынка «белых воротничков». К числу сегодняшних соискателей может добавиться серьезный пул тех, кого уволят до конца года или сразу после январских каникул. На этот тренд обращают внимание опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. Оптимизация затронула не только малый и средний бизнес. Штат в среднем на 10-20% сокращает и половина крупных компаний. Причем каждая пятая делает это при растущей выручке, говорится в исследовании консалтинговой компании Ward Howell (есть в распоряжении “Ъ FM”).
Режут теперь не только дублирующий персонал, но промежуточные уровни. Под ударом — бэк-офис, административные позиции, бухгалтеры, юридический отдел, аналитики и даже мидл-менеджмент, пояснил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев:
«Ноябрь — время бюджета на следующий год. Сейчас директора режут ФОТ на 2027-й, главный показатель теперь — прибыль на одного сотрудника. Например, компания зарабатывает 1 млрд руб., и в ней работают 500 человек. После оптимизации ту же сумму получается заработать силами 400 сотрудников. Часть рутины забирают на себя нейросети. Когда команда становится сильно меньше, руководитель над еще тремя руководителями никому особо не нужно.
IT продолжает остывать, банки и крупный ритейл в своих офисах тоже явно будут ужиматься».
Серьезные сокращения уже затронули сферу строительства и финсектор. Вслед за «Сбером» об оптимизации заявил ВТБ. А это до 10% персонала головного офиса. Банк якобы может сэкономить 10 млрд руб. на административных расходах. ВЭБ планирует урезать штат на 15 %. На столько же, как пишут СМИ, сократится центральный аппарат РЖД. И это только начало масштабного кризиса, считает партнер, директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин:
«Если раньше этих людей просто держали, давая им другие задачи, то сейчас такого уже не происходит. Система KPI меняется. Когда общаюсь с HR-директорами крупных компаний, в которых работают 140 тыс. человек, спрашиваю, о чем они думают каждый день. И самая главная вещь — как не допустить, чтобы ФОТ рос быстрее выручки.
Это говорит о том, что работодатели сейчас больше смотрят на эффективность. В следующем году мы придем к так называемой тихой оптимизации.
Если будут увольнения, то на освободившиеся позиции никого нанимать не станут. Будут перераспределять обязанности между текущими сотрудниками и стараться автоматизировать процессы».
У высших руководителей теперь будет больше прямых подчиненных, а у линейных — операционной работы. Компании больше не опасаются увольнять даже эффективных сотрудников. Зарплатные предложения соискателям снижаются, по сравнению с началом года — в среднем на 15-20%. Но чаще урезают окладную часть, а KPI ужесточаются. Говоря языком рекрутеров, это уже тактика «тихого выдавливания» сотрудников. Бизнесу непросто. Под вопросом — и годовые премии, заметил управляющий партнер консалтинговой компании Birge Геннадий Ванин:
«Сейчас многие на рынке созваниваются друг с другом, узнают, как ситуация в той или иной компании в части годового бонуса. Кто-то уже тихо сообщил своим, чтобы не ждали никаких дополнительных выплат по результатам 2026-го, кто-то только в процессе принятия этого решения. Звучит аргумент: вот в этой отрасли четыре компании не платят, мы пятая. Людей же нужно успокоить. В этом году у многих компаний финансовый результат, мягко говоря, будет не на высоте.
Даже размер уже обещанных годовых бонусов пересматривается. Время такое, понимать надо. Это очень частая формулировка, кстати, с которой такие решения принимаются».
Куда пойдут сотрудники, что попадут под сокращения, вопрос. По данным hh.ru, число вакансий для «белых воротничков» за год снизилось почти на четверть. Но на официальной статистике эта цифра вряд ли скажется, говорят опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. Из мегаполисов наем смещается в регионы. Между тем уровень безработицы составил в октябре 2,2%. Но вряд ли москвичи поедут поднимать экономику Урала, например, или Дальнего Востока, даже если не будет работы. А вот приезжих в столице точно будет меньше.