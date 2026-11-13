Бонусы вычеркивают из планов

«Сейчас многие на рынке созваниваются друг с другом, узнают, как ситуация в той или иной компании в части годового бонуса. Кто-то уже тихо сообщил своим, чтобы не ждали никаких дополнительных выплат по результатам 2026-го, кто-то только в процессе принятия этого решения. Звучит аргумент: вот в этой отрасли четыре компании не платят, мы пятая. Людей же нужно успокоить. В этом году у многих компаний финансовый результат, мягко говоря, будет не на высоте.