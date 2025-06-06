Переводам добавляют лимитов

Финразведка разрешила банкам вводить лимиты на переводы клиентам для борьбы с мошенничеством. Как отметили в Росфинмониторинге РБК, дополнительные ограничения распространяются в том числе на поступление средств на счета. Ранее Центробанк порекомендовал усилить меры по борьбе с дропперами — лицами, которые намеренно или нет участвуют в нелегальном обороте денег. Особое внимание, по мнению регулятора, теперь стоит обращать и на операции технических компаний и индивидуальных предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Что может вызвать подозрение? На этот вопрос “Ъ FM” ответил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов: «Перечисление денежных средств, связанное с компаниями, которые ранее были замечены в какой-то подозрительной деятельности, связанной с криптовалютами, либо наличие клиентов в исках, которые ведет Банк России и фиксирует сведения об устройствах, банковских картах, которые использовались для вывода средств. Или когда физическое лицо начинает массово получать денежные средства от разных физлиц, которые с ним никак не связаны. Такие операции могут быть связаны с незаконной игорной деятельностью. Собственно, нужно оценить поток таких платежей, посмотреть, получали ли такие платежи другие физические лица от тех же самых источников, это так называемые веерные рассылки.

Но не может быть такой ситуации, когда на счет начинают поступать 100 переводов от разных физических лиц. Необязательно количество, банки иногда смотрят и на объемы переводов. Если банк замечает, что одни и те же отправители посылают разным клиентам банка денежные средства, эти клиенты их получают и дальше снимают наличными, скорее всего, не получатели, а отправители будут попадать, так скажем, на заметку. Если новый клиент от тех же самых отправителей на счет получает деньги, то, возможно, банк может отказать в зачислении средств на счет.

То есть речь идет не о замораживании, не о приостановлении, не о блокировке средств клиента, банк будет отказывать в зачислении средств».

В ноябре количество жалоб на отключение банковского обслуживания резко выросло, с начала года почти 6 тыс. человек попросили ЦБ убрать их из базы дропперов. С прошлого лета банки обязаны просматривать все денежные операции и в случае подозрений приостанавливать переводы на два дня. В контролирующих структурах настаивают, что добропорядочных граждан ограничения не затрагивают. Но на практике в зоне риска оказываются и обычные клиенты банков, отмечает адвокат конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов: «Как все это происходит? Банк видит какие-то подозрительные платежи, он сигналит в Центробанк, ЦБ включает владельца счета в список и все: все счета по цепочке тут же закрываются, не только в том банке, который дал информацию в ЦБ, а вообще.

Это можно оспорить в суде, но по общему правилу у нас суды не очень быстрые, это не меньше чем три месяца. Мне это напоминает по большому счету лечение мигрени гильотиной. Это нельзя считать эффективным методом. Мне просто известно на бытовом уровне, каких-то пять операций было по крипте у человека по счету, все карты у него полетели. Все зависит не столько от ЦБ: ЦБ дает рекомендации, это необязательно к исполнению, а банк уже вырабатывает свои политики».

С 30 мая в силу вступило правило, по которому максимальная сумма разовых переводов без открытия банковского счета не должна превышать 100 тыс. руб. А уже осенью начнет действовать ограничение на количество банковских карт, оформленных на одного человека, не более 20 штук. Тем временем в Госдуме в первом чтении приняли закон об уголовной ответственности для дропперов: в качестве наказания — лишение свободы на срок до шести лет.

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Анжела Гаплевская