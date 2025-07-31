Россия и Саудовская Аравия с августа запускают регулярное авиасообщение

В Москву 1 августа прилетит первый регулярный рейс из Саудовской Аравии. Его выполнит саудовская авиакомпания Flynas. Самолет Airbus A320 прибудет из Эр-Рияда во Внуково.

Flynas сможет выполнять рейсы четыре раза в неделю до конца весенне-летней навигации (25 октября). «Запуск прямого воздушного сообщения между нашими странами стал возможным благодаря трехлетней совместной упорной работе Минтранса России и Росавиации с коллегами из Саудовской Аравии»,— рассказал замглавы Минтранса Владимир Потешкин.

Запуск прямого авиасообщения между двумя странами обсуждался в апреле на встрече генпрокурора РФ Игоря Краснова с саудовским коллегой Саудом бен Абдаллой Аль Муаджибой. В июле Росавиация разрешила Flynas совершать регулярные рейсы между Эр-Риядом и Москвой. МИД РФ говорил, что прямое авиасообщение между РФ и Саудовской Аравией запустят в октябре.

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