Лавров: прямое авиасообщение между РФ и Саудовской Аравией запустят в октябре

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией «намечено на октябрь нынешнего года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами... будет способствовать открытие прямого авиасообщения между»,— сказал Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом (запись опубликована во «Вконтакте»).

Как добавил глава МИД России, развитию туристических и деловых отношений также должно способствовать введение безвизового режима между странами. По его словам, соответствующее соглашение находится на завершающей стадии подготовки. Росавиация сообщила, что полеты будет выполнять авиакомпания Flynas.

В конце апреля на встрече с саудовским коллегой Саудом бен Абдаллой Аль Муаджибой генпрокурор России Игорь Краснов сообщил о продолжении переговоров по запуску прямого авиасообщения между Москвой и Эр-Риядом. Тогда глава надзорного ведомства заверил, что генпрокуратуры обеих стран повлияют на разрешение этой проблемы.