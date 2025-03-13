Вверх по пустыне

Экономика Саудовской Аравии процветает благодаря нефти — страна занимает второе место в мире по добыче, незначительно отставая от США и обгоняя Россию. В 2023 году доля углеводородов в ВВП страны выросла до 50% — это самый высокий показатель за всю историю королевства. Но чем больше денег приносят углеводороды, тем больше власти обеспокоены тем, как снизить эту зависимость. Решение видят в развитии городов, которые привлекут новых инвесторов, бизнесменов и туристов: по всей стране развернулось несколько десятков мегаломанских строек.

Текст: Анна Углова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация небоскреба Jeddah Tower

Фото: Jeddah Economic Company / Adrian Smith + Gordon Gill Architecture Визуализация небоскреба Jeddah Tower

Фото: Jeddah Economic Company / Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Одна из огромных стройплощадок находится у берега Красного моря, в 20 километрах от Джидды — аравийского портового города, где, по преданию, находилась могила библейской Евы, или Хаввы у мусульман. В 2013 году на площадке вырыли гигантский котлован; на его месте к 2028 году появится небоскреб Jeddah Tower.

Сначала кажется, что в проекте нет ничего особенного. Как и многие другие высотные строения в любой точке света, фасад покрыт стеклом, внутри каркас из бетона и стали. Но основная особенность — не оригинальный облик, а размеры.

Этажность пока не разглашают, однако, согласно официальному сайту, в здании будет не менее 167 надземных этажей общей высотой не менее 1001 метра. Таким образом, небоскреб окажется не просто самым высоким в мире, обогнав 830-метровую Бурдж-Халифу в Дубае, но и первым в мире зданием высотой в один километр.

В небоскребе планируют разместить апартаменты, офисы, всевозможные заведения и отель Four Seasons, а также несколько смотровых площадок, в том числе открытую на высоте около 600 метров, и скай-лобби. Ожидаемая стоимость проекта — $1,23 млрд.

История одной высотки

Небоскреб начали возводить давно, но стройку то и дело останавливали: то неустойчивый грунт, то ковид, то проблемы у инвесторов, саудовской компании Kingdom Holding Company и ее партнера Jeddah Economic Company. Одним из главных препятствий стал скандал 2017 года, когда по стране прошли антикоррупционные чистки, в ходе которых арестовали многих высших руководителей, в том числе несколько ключевых фигур проекта, например, главу Kingdom Holding принца Аль-Валида бен Таляля.

В рамках той кампании отстранили и основного подрядчика, международный строительный конгломерат Binladen Group. В 1931 году компанию основал Мухаммед бен Ладен, отец Усамы бен Ладена. Единокровный брат террориста, Бакр бен Ладен, в 2017 году был арестован и находился под стражей почти четыре года. В результате стройка остановилась на несколько лет — к тому моменту возвели 63 этажа. Со временем принца отпустили, и недавно Binladen Group вернулась в Джедду и в проект: в январе 2025-го рабочие начали возводить 64-й этаж.

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Фото: Jeddah Economic Company Визуализация небоскреба Jeddah Tower

Фото: Jeddah Economic Company

Главным архитектором Jeddah Tower все эти годы остается американец Эдриан Смит. Сейчас он руководит чикагской архитектурной фирмой Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, которая специализируется на строительстве небоскребов. Над аравийской высоткой он начал работать еще в предыдущем бюро — знаменитом Skidmore, Owings & Merrill, или SOM.

В 2009 году Смит выиграл конкурс совместно с инженером-строителем Торнтоном Томасетти. План небоскреба они сравнивают с пальмовыми ветвями, явно намекая на эмблему королевства, однако больше он похож на цветок с тремя «лепестками», которые расходятся от центрального ядра. Площадь этажей сокращается с ростом высотности: плавность сужения рассчитали таким образом, чтобы оптимально снизить ветровую нагрузку. Еще один важный элемент здания — его лифтовая система. Ожидается, что небоскреб оснастят 56 лифтами, которые будут двигаться со скоростью 12 метров в секунду.

Сейчас готово около четверти здания: более 60 этажей общей высотой около 250 метров. В Kingdom Holding Company утверждают, что новый этаж появляется каждые четыре дня.

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Фото: Jeddah Economic Company Визуализация небоскреба Jeddah Tower

Фото: Jeddah Economic Company

То ли еще будет

Jeddah Tower — лишь малая часть того, что появится в Саудовской Аравии в ближайшее десятилетие. Небоскреб возводят в рамках проекта Jeddah Central Project; также он включает музей, океанариум, оперный театр и стадион — один из 15, которые строят сейчас в стране. На спортивной арене Джидды уже в 2027 году проведут Кубок Азии по футболу, а в 2034 году — чемпионат мира.

Застройка Джидды, в свою очередь, часть плана Vision 2030, предложенного наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, который фактически управляет страной и планирует радикально преобразить ее. В Саудовской Аравии, как рассчитывает принц, появится гораздо больше жилых домов, новые исследовательские и образовательные центры, заводы, школы, зоны отдыха и деловые кварталы. Всего в Vision 2030 разработаны 14 гигапроектов, финансируемых как суверенным фондом благосостояния страны, так и самим бен Сальманом.

Самая знаменитая и одновременно самая спорная часть плана — NEOM, территории в пустыни и на берегу Красного моря, где развивают сразу 10 регионов. В его составе город The Line, вытянутый в горизонтальный небоскреб длиной 170 километров, портовый город в форме восьмиугольника Oxagon, горнолыжный курорт Trojena и островной курорт Sindalah.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Sindalah — остров, расположенный в провинции Табук. Синдала является частью проекта Неом — одного из самых амбициозных градостроительных проектов в мире

Фото: Courtesy of Neom Sindalah — остров, расположенный в провинции Табук. Синдала является частью проекта Неом — одного из самых амбициозных градостроительных проектов в мире

Фото: Courtesy of Neom

NEOM неоднократно критиковали за излишнюю фантастичность, пренебрежение экологией и этикой: на стройках NEOM регулярно гибнут люди, а появление огромных объектов нанесет непоправимый вред биоразнообразию Аравийского полуострова. Тем не менее над этим и другими проектами Vision 2030 работает целый сонм всемирно известных архитектурных бюро: студии покойных Захи Хадид и Рикардо Бофиля, датское бюро BIG, британцы Foster + Partners и Adjaye Associates, японец Кэнго Кума и другие.

К менее известным, но не менее амбициозным проектам относится Masar в Мекке: 205 небоскребов с пешеходным центром возведут рядом с Великой мечетью, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба. В аравийской столице Эр-Рияде среди прочего появится «крупнейший городской парк в мире», названный в честь короля Сальмана, и новый торгово-развлекательный район New Murabba. Его центром станет 400-метровый небоскреб в форме куба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Masar — крупномасштабный проект развития города в Мекке

Фото: Masar Masar — крупномасштабный проект развития города в Мекке

Фото: Masar

Туристов рассчитывают привлечь и Киддией — строящимся городом, который станет «новой столицей развлечений, спорта и культуры Саудовской Аравии». С той же целью затеяли Эд-Диръия, комплекс из 38 отелей, шести музеев и других достопримечательностей. Все они находятся рядом с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО — древним глинобитным городом Аль-Тариф к северно-западу от Эр-Рияда. Он известен как первая резиденция династии Саудитов и «место рождения королевства».

На местных жителей ориентирован проект Roshn: его основная задача — увеличить долю домовладения в Саудовской Аравии до 70%. Для этого планируют построить 400 тысяч домов, 850 мечетей и 2400 школ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация проекта Roshn

Фото: ROSHN Визуализация проекта Roshn

Фото: ROSHN

Цифры, заявленные в Vision 2030, вызывают головокружение даже без подъема на небоскреб. Но пока результаты скромнее, чем в презентациях и на сайтах. Среди реализованных частей NEOM — курорт Sindalah — заработал в 2024 году; он выглядит как рядовое, хоть и очень дорогое место для отдыха. В Эд-Диръия тоже завершили первую фазу проекта — элитный ресторанный комплекс Bujairi Terrace с 21 заведением и видом на Аль-Тариф. В жилом проекте Roshn пока 6 тысяч домов, еще 27 тысяч на стадии строительства.

Не на словах, а в камнях

Среди сооружений, которые появились в Саудовской Аравии за последние 10 лет, уже есть несколько полноценных достопримечательностей. Их авторы, как правило, европейские архитекторы, стремящиеся воплотить в бетоне и камне аравийскую культуру и природу.

Центр современного искусства Diriyah Art Futures

Дирия, 2024

Новый художественный центр в городе Дирия — первое общественное здание в рамках Vision 2030. Diriyah Art Futures включает художественный центр с выставочными пространствами и офисом сотрудников. В архитектурном бюро Schiattarella Associati объясняют, что использовали в качестве отправной точки аравийские песчаные ландшафты и хотели, чтобы «архитектура ощущалась так, как будто она выросла из земли». Другим прообразом стали «ветряные башни» — традиционный для архитектуры ислама элемент, необходимый для естественной вентиляции.

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Станция метро King Abdullah Financial District

Эр-Рияд, 2024

Новая станция метро в деловом квартале аравийской столицы — очередное творение знаменитого архитектурного бюро Zaha Hadid Architects (ZHA). Извилистый фасад с решетчатыми окнами противостоит излишкам солнечного света и защищает здание от перегрева. В студии проект называют «современной интерпретацией традиционного экологичного укрытия», типичного для аравийского региона.

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Фото: Getty Images Станция метро King Abdullah Financial District в Эр-Рияде

Фото: Getty Images

Высокоскоростная железная дорога Харамейн

Саудовская Аравия, 2019

450-километровая линия между крупными городами Саудовской Аравии Меккой, Мединой и Джиддой. На маршруте четыре станции, воплощающие парадные ворота в город. По замыслу архитекторов Foster + Partners, футуристическая архитектура станций отсылает к древним архитектурными формам региона, но использует при этом новейшие технологии и материалы.

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Фото: Getty Images Станция высокоскоростной железной дороги Харамейн в Джидде

Фото: Getty Images

Научно-исследовательский центр имени короля Абдаллы (KAPSARC)

Эр-Рияд, 2017

Более ранний саудовский проект ZHA — один из последних, над которым Заха Хадид работала лично. В здании находится институция, которая изучает альтернативные источники энергии. Благодаря особенностям проектирования — расположению, использованию солнечных батарей и т.д.— здание потребляет электроэнергии на 45% меньше стандартного. Питьевая вода перерабатывается и используется повторно. А 30% материалов изготовлено из вторичного сырья.

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Национальная библиотека

Эр-Рияд, 2013

Одно из важнейших культурных учреждений королевства 12 лет назад переехало в новое здание немецкого бюро Gerber Architekten. Фасад защищен от солнца маленькими тканевыми навесами, которые натянуты подобно мембране, а его дизайн напоминает о ближневосточных геометрических орнаментах.