Регулярные рейсы между Эр-Риядом и Москвой начнутся с 1 августа

Росавиация разрешила саудовской Flynas совершать регулярные рейсы между Эр-Риядом и Москвой. Полеты будут запущены с 1 августа.

Flynas сможет летать по этому направлению четыре раза в неделю до 25 октября, уточнили в Telegram-канале ведомства. Рейсы будет совершать самолеты Airbus A-320.

В конце июня авиакомпания Air Arabia запустила регулярные рейсы из Сочи в ОАЭ. Они совершаются по маршруту Шарджа — Сочи. Air Arabia летает по этому направлению шесть раз в неделю (с понедельника по субботу) на самолетах А-320.