Продажи оземпика и его аналогов в России увеличились в четыре раза за полгода

За первые полгода продажи препарата оземпик (международное название — семаглутид) и его аналогов в аптеках в России составили 12,5 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group.

По подсчетам RNC Pharma, по итогам шести месяцев продажи препаратов с семаглутидом выросли в 4,2 раза, до 11,7 млрд руб. В натуральном же выражении объем реализация этих средств увеличился в 4,5–4,6 раза, до 2,2 млн упаковок, уточнили в обеих компаниях.

Наращивание продаж оземпика и его аналогов подтверждается и аптечными сетями. В «Здравсити» продажи выросли в 3,5 раза и в натуральном, и в денежном выражении, заявил глава отдела электронной коммерции сети Александр Тюкин. Он добавил, что спрос на препараты активизировался в марте.

В мае 2025 года правительство России продлило отечественной фармкомпании «Герофарм» принудительную лицензию на выпуск препаратов на основе семаглутида — действующего вещества в «Оземпике». Согласно реестру лекарств, в стране регудостоверения на выпуск препаратов на основе семаглутида имеют шесть компаний: «Промомед», «Герофарм», «ПСК-Фарма», «Р-Фарм», «Фармасинтез-Норд» и Novo Nordisk. В мае Минздрав отменил госрегистрацию индийского аналога «Оземпика».

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