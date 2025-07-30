Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Сирии 31 июля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани встретятся в Москве 31 июля. На переговорах они обсудят вопросы двусторонней повестки дня, а также региональные и мировые проблемы. Об этом ТАСС сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. До этого о запланированной встрече сообщал Reuters со ссылкой на источники.

17 июля российский МИД выразил обеспокоенность резким обострением обстановки в Сирии, где прошли столкновения между друзами, бедуинами и правительственными силами. В защиту друзов выступил Израиль и нанес удары по Сирии, в том числе по зданию Генштаба в Дамаске.

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку суверенитета Сирии. На этой неделе глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.