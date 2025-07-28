Путин поговорил по телефону с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
В ходе разговора господа Путин и Нетаньяху обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Российский президент подчеркнул, что Москва надеется на мирное урегулирование военных конфликтов. В частности, Владимир Путин высказался в поддержку территориальной целостности Сирии.
Владимир Путин также выразил готовность помочь Израилю в переговорах с Ираном. Президент России и израильский премьер договорились продолжить диалог по повестке дня и актуальным вопросам для обеих стран тем.