Reuters сообщило о планах главы МИД Сирии посетить Россию на этой неделе

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани намерен отправиться в Россию в четверг, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани поедет в Россию в четверг»,— говорится в сообщении агентства.

17 июля в МИД России выражали обеспокоенность резким обострением обстановки в Сирии, где произошли столкновения между проживающими на юге друзами и сирийскими правительственными силами. В российском ведомстве осудили Израиль, атаковавший Сирию, за нарушение суверенитета Арабской Республики и норм международного права. На этой неделе президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщили в Кремле, в разговоре Владимир Путин высказался в поддержку территориальной целостности Сирии.

Анастасия Домбицкая