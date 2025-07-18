Путин и Эрдоган заявили о необходимости уважать суверенитет Сирии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре, который прошел 18 июля, акцентировали необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран выразили «глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране», отмечается в сообщении. Они заявили о важности «скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия».

15 июля власти Сирии ввели войска в южную провинцию Эс-Сувейда, где на протяжении нескольких дней происходили масштабные столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. Выступив в защиту друзов, Израиль начал наносить удары по Сирии, в том числе по зданию Генштаба в Дамаске. 16 июля власти Сирии и представители друзов объявили о перемирии.