Камбоджа обвинила Таиланд в захвате 20 военнослужащих

Таиландские военнослужащие захватили 20 камбоджийских военных через 5 часов после вступления в силу режима прекращения огня. Одному удалось сбежать, остальных доставили в Таиланд, заявили в министерстве обороны Камбоджи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Soveit Yarn / Reuters Фото: Soveit Yarn / Reuters

«Сейчас, независимо от того, что происходит, мы хотим освобождения солдат, захваченных после прекращения огня»,— заявил журналистам гендиректор департамента международных отношений камбоджийского Минобороны Пхат Виболсопхиак. Его слова приводит местная газета Phnom Penh Post.

Генерал-майор Чант Сопхеак, командующий оперативным районом сухопутных войск Камбоджи Преа-Вихеар, подтвердил захват военнослужащих. Он расценил это как нарушение режима прекращения огня со стороны Таиланда. По его словам, есть опасения, что некоторые военные могли быть убиты.

«Они пожали друг другу руки, улыбнулись и поприветствовали друг друга дружелюбно, а затем сфотографировались вместе, чтобы показать, что обе стороны уважают соглашение. Однако из леса вышли дополнительные тайские силы, превосходящие наши. 20 человек были захвачены в плен»,— рассказал господин Сопхеак.

Боевые столкновения между вооруженными силами Таиланда и Камбоджи начались 24 июля. С начала военных действий погибли не менее 35 человек. Конфликт возник из-за спорных территорий вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. 28 июля страны договорились о прекращении огня.

Подробности — в материале «Ъ» «Враждующие повесили ружья на стены».