Таиланд и Камбоджа повесили ружья на стены

Переговоры лидеров Таиланда и Камбоджи 28 июля в столице Малайзии Куала-Лумпуре завершились соглашением о прекращении огня. Оно должно наступить в ночь на вторник, а на следующий день стороны проведут встречу военных, которые обсудят ситуацию на границе. Малайзия заявила о готовности направить своих военнослужащих для мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Несмотря на отказ Бангкока от посредничества США, представители Госдепа приняли участие в переговорах, а в итоговом заявлении Вашингтон был назван соорганизатором встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк около границы между Таиландом и Камбоджей

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Танк около границы между Таиландом и Камбоджей

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Договоренность о встрече между премьером Камбоджи Хун Манетом и исполняющим обязанности премьера Таиланда Пхумтхамом Вечайчайем была достигнута вечером 27 июля — спустя сутки после того, как президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между сторонами, которое в итоге не произошло. Вместо американского посредничества Бангкок и Пномпень выбрали в арбитры председательствующую в АСЕАН Малайзию.

Власти Таиланда и Камбоджи заявили, что конфликт будет урегулирован без вмешательства третьих сторон.

Однако, как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, он и президент Трамп находятся в контакте с руководством обеих стран, а представители Госдепартамента находились в Куала-Лумпуре для содействия переговорам. Поддержку в урегулировании оказывал и Китай.

Россия выразила надежду на дипломатическое разрешение конфликта. «Мы рассчитываем, что стороны договорятся и найдут путь урегулирования этой ситуации»,— заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

При этом еще утром 28 июля боевые действия между Таиландом и Камбоджей продолжались и стороны обвиняли друг друга в эскалации. Тем не менее переговоры в резиденции премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима стартовали по плану. Уже спустя два часа три лидера провели совместную пресс-конференцию, на которой Ибрагим заявил о достижении соглашения. Он зачитал совместное заявление, в котором говорилось, что с полуночи «будет действовать немедленное и безоговорочное прекращение огня». «Это важный первый шаг на пути к деэскалации и восстановлению мира и безопасности»,— подчеркнул премьер Малайзии.

Уже на 29 июля враждовавшие страны запланировали переговоры военных, а также договорились создать двусторонний пограничный комитет. Его первое заседание пройдет 4 августа на камбоджийской территории

По словам премьера Малайзии, Таиланд и Камбоджа также возобновят прямое взаимодействие на уровне премьер-министров, министров иностранных дел и министров обороны. Последним поручено разработать механизм имплементации режима прекращения огня, верификации и передачи оперативной информации о возможных нарушениях. В Куала-Лумпуре готовы направить в зону конфликта мониторинговую группу. Анвар Ибрагим продолжит информировать членов АСЕАН о развитии ситуации.

Премьер Камбоджи в своем заявлении поблагодарил все страны, участвовавшие в подготовке переговоров, отметив вклад президента Дональда Трампа и властей КНР. «Сегодня у нас была очень хорошая встреча, которая принесла очень хорошие результаты и которая, мы надеемся, приведет к немедленному прекращению боевых действий, в результате которых много людей погибли, получили ранения или были перемещены»,— сказал он.

И. о. премьера Таиланда, в свою очередь, отметил, что заключение соглашения отражает стремление его страны к миру, и выразил надежду, что договоренность с Камбоджей «будет успешно реализована обеими сторонами в духе доброй воли».

Напомним, конфликт между двумя соседними государствами вспыхнул 24 июля — в приграничных районах на территории вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей начались бои. Вопрос о принадлежности этих территорий Камбоджа в начале июня передала в Международный суд ООН, что вызвало несогласие в Таиланде. Ответственность за обострение стороны возложили друг на друга. К 27 июля столкновения вплотную приблизились к туристическим районам Таиланда. В результате конфликта погибло более 30 человек, свыше 150 получили ранения. Из-за боевых действий свои дома были вынуждены покинуть более 270 тыс. человек.

Вероника Вишнякова