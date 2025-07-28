Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Делегации Таиланда и Камбоджи на переговорах в малайзийском Куала-Лумпуре договорились о прекращении огня в ближайшие 24 часа. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MOHD RASFAN / Pool / Reuters Фото: MOHD RASFAN / Pool / Reuters

«Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания о следующем: во-первых, немедленное и безоговорочное прекращение огня, вступающее в силу через 24 часа по местному времени, с полуночи 28 июля 2025 года, сегодня вечером», — сказал Анвар Ибрагим (цитата по AFP).

Сегодня ио премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай и премьер-министр Камбоджи Хун Мане встретились для переговоров о прекращении боевых действий. Встреча началась в административной столице Путраджая около 15:15 по местному времени (10:15 мск). До этого, 27 июля, премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтверждал приостановку огня при посредничестве президента США Дональда Трампа. Однако боевые действиях продолжились.

24 июля на границе двух стран вспыхнули вооруженные бои в приграничных районах, на территории вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Вопрос о принадлежности этих территорий Камбоджа в начале июня передала в Международный суд ООН. Таиланд выразил несогласие с таким шагом Камбоджи. С начала конфликта погибли по меньшей мере 35 человек.