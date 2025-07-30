Туск назвал высокими шансы на приостановку боевых действий между РФ и Украиной

Польша должна быть готова к самообороне, независимо от развития российско-украинского конфликта, заявил премьер-министр Дональд Туск. Он при этом высказал мнение, что шансы на окончание конфликта в ближайшем будущем высоки.

«Есть много признаков, указывающих на то, что российско-украинская война может быть, по крайней мере, приостановлена в ближайшем будущем. Но это никак не меняет нашу ситуацию»,— сказал премьер Польши в ходе визита в Технологический институт ВВС (цитата по TVP Info).

Господин Туск подчеркнул, что вооруженные силы, оснащенные современным оружием и обладающие высоким уровнем подготовки, имеют решающее значение в вооруженных конфликтах. По его мнению, армии для победы и защиты своей территории и граждан нужно опережать своих противников в технологическом плане.

28 июля президент США Дональд Трамп выдвинул России новый ультиматум: в ближайшие 10–12 дней прекратить боевые действия на Украине или быть готовой к введению 100-процентных пошлин для стран, закупающих российские товары. В Кремле заявили, что «приняли к сведению» его слова. Москва в числе условий для завершения конфликта называет невступление Украины в Североатлантический альянс и нерасширение НАТО.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп не держит срока».