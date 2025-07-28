Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине

Условия России для завершения конфликта на Украине включают невступление Украины в Североатлантический альянс и нерасширение НАТО. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на форуме «Территория смыслов», передает агентство «Интерфакс». Дипломат также указал на то, что Россия будет добиваться признания реалий «на земле».

«Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно — на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО,— сказал министр. — И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, это абсолютно безальтернативное требование».

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до и после переговоров обращал внимание на то, что проекты меморандумов обеих сторон с условиями мирного урегулирования «диаметрально противоположны» и говорил, что их нельзя сблизить в одночасье. В минувшие выходные госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и все меньше готов ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения конфликта.

14 июля президент США поставил России ультиматум: за 50 дней договориться с Украиной о прекращении огня. Если этого не случится, на российский импорт и на товары торговых партнеров России будут наложены 100-процентные пошлины. Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Анастасия Домбицкая