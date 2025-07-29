В Кремле отказались давать оценку словам Трампа о новом дедлайне по Украине

Кремль ознакомился с вчерашним заявлением президента США Дональда Трампа. В нем американский лидер отвел России 10-12 дней для завершения конфликта на Украине и признал незаинтересованность в контактах на высшем уровне. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге. Он отметил, что «хотел бы избежать каких-то оценок».

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее»,— сказал господин Песков в ответ на просьбу прокомментировать новый ультиматум президента США.

28 июля президент США установил новый дедлайн по достижению соглашения между Россией и Украиной. Он не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50. По словам Дональда Трампа, он недоволен отсутствием прогресса по урегулированию.

14 июля господин Трамп предупредил, что введет 100-процентные пошлины против стран, ведущих бизнес с Россией, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение. Как позже уточнили в Белом доме, ограничения коснутся также покупателей российских нефти и газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп не держит срока».

Анастасия Домбицкая