Райффайзенбанк отчитался об убытке в €861 млн из-за суда в России

По итогам второго квартала 2025 года Райффайзенбанк получил в России чистый убыток в €861 млн, следует из отчетности (.pdf) Raiffeisen Bank International (RBI). По итогам первого квартала прибыль российского бизнеса группы составила €425 млн, показав рост на 30,9% в годовом выражении.

Убытки связаны с судебным разбирательством между МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» (российский совладелец австрийского строительного концерна Strabag ) и группой Raiffeisen. Райффайзенбанк был вынужден создать дополнительные резервы для покрытия возможных потерь по иску, они оцениваются в €1,2 млрд.

В мае Центробанк РФ изъял у Райффайзенбанка почти €2 млрд по иску компании «Распериа». Последняя обвинила австрийскую банковскую группу и основателя Strabag в захвате корпоративного контроля над холдингом. В нем «Расперии» принадлежал пакет акций. В суде «Распериа» добивалась компенсации из-за сорванной сделки: речь шла о продаже почти 25% замороженных акций Strabag. Raiffeisen объявил о сделке в декабре 2023 года, но в мае 2024-го отказался от планов покупки доли «в целях предосторожности». «Распериа» также хочет запретить Райффайзенбанку вести с ней арбитражный спор в Нидерландах.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Долг взыскали принудительно».