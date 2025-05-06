Долг взыскали принудительно

Центробанк изъял у Райффайзенбанка почти €2 млрд по иску компании «Распериа». Последняя обвиняла австрийскую банковскую группу и основателя венской строительной компании Strabag в захвате корпоративного контроля над холдингом. В нем «Расперии» принадлежал пакет акций. В суде «Распериа» добивалась компенсации из-за сорванной сделки, речь шла о продаже почти 25% замороженных акций Strabag. Raiffeisen Bank International отказался от покупки, потому что до этого часть акций принадлежала бизнесмену Олегу Дерипаске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Группа RBI планирует продать российскую «дочку» и прекратить бизнес в России, глава компании Йоханн Штробль заявил, что они готовы к полной потере капитала в стране. Своих попыток вернуть списанные деньги банк не оставит и подаст кассационную жалобу, говорит старший юрист коллегии Delcredere Роман Жирнов, он представляет интересы Райффайзенбанка: «Состоялось судебное заседание в суде апелляционной инстанции в Санкт-Петербурге, что, собственно говоря, дало "Расперии" право истребовать исполнительный лист. Предъявили требования только в части основного долга. Центральный банк получил это требование и списал всю сумму со счета Райффайзенбанка, потому что Райффайзенбанк, разумеется, не собирался исполнять это решение добровольно.

Мы предпринимали, естественно, попытки не допустить такое взыскание, считая его незаконным и необоснованным. Спор касается по своей природе отношений между "Расперией", одним из акционеров которой является один из земельных банков в Австрии, который обладает порядка 25% в международном банке RBI. Уже RBI имеет 100% участия в российском АО "Райффайзенбанк". Это цепочка владения, у которой у причинителя вреда нет ни прямого, ни косвенного контроля. Готовим кассационную жалобу уже в арбитражный суд. Дело Ситибанка и дело, связанное с Райффайзенбанком, абсолютно совпадают по своей правовой части. Поскольку апелляция решила на этом не заострять внимания, мы заострим внимание уже кассации».

В RBI сообщили, что уже ведут переговоры о продаже своей российской «дочки» с несколькими заинтересованными сторонами. В середине апреля Верховный суд рассматривал подобное дело о тяжбе Совкомбанка против Ситибанка. Инстанция не признала в российском Ситибанке ответчика за действия американской головной компании. Это определение наверняка будет использовано сторонами в следующих инстанциях. До завершения судов продажа российской «дочки» Raiffeisen Bank невозможна, объясняет юрист NSP Александра Игнатьева: «Я думаю, что в деле "Расперии" против Райффайзенбанка придется идти до Верховного суда и там доказывать свою позицию по существу. Кассационная инстанция едва ли поможет Райффайзенбанку отстоять свои интересы. Безусловно, кейс Ситибанка является прецедентным, и он должен повлиять на исход дела "Расперии".

Дочерняя компания не может нести ответственность по долгам материнской, и российский Райффайзенбанк все-таки не имеет отношения к корпоративному конфликту, который возник у RBI с "Расперией".

Райффайзенбанк лишь выступает источником взыскания долга. Поэтому Верховный суд сможет расставить точки над i. На сегодняшний день акции российского Райффайзенбанка арестованы. Это влечет невозможность совершения сделок с этими акциями, по крайней мере, временно. После того как решение суда по делу "Расперии" будет исполнено в полном объеме, суд сможет снять обеспечительные меры, и далее сделка, если она в принципе существует в природе, может состояться. Но не на сегодняшний день».

Представители «Расперии» сообщили “Ъ FM”, что удовлетворены решением апелляционной инстанции. Юристы компании считают, что определение Верховного суда по делу Ситибанка не повлияет на итоги спора с RBI.

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Станислав Крючков