«Распериа» хочет запретить Райффайзенбанку судиться с ней в Нидерландах

Арбитражный суд Калининградской области зарегистрировал иск от российского совладельца австрийского строительного концерна Strabag — «Распериа трейдинг лимитед». Компания просит суд запретить Райффайзенбанку и восьми иностранным акционерам Strabag вести арбитражный спор в Нидерландах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В декабре 2023 года австрийская группа Raiffeisen объявила, что ее российская «дочка» выкупит у «Распериа» 28,5 млн акций компании Strabag. Однако в начале мая 2024 года материнская структура Райффайзенбанка сообщила, что отказалась от планов покупки доли в Strabag SE «в целях предосторожности». В сентябре суд наложил обеспечительные меры на пакет акций Райффайзенбанка в качестве обеспечения иска.

В январе арбитражный суд обязал Райффайзенбанк вступить во владение 24,1% акций Strabag после срыва сделки на €1,5 млрд. Однако, по словам, представителя «Распериа» в суде, управляющего партнера K&P.Group Игоря Озерского, ответчики уклоняются от исполнения решения и инициировали арбитраж за рубежом.

«Решение российских судов обладает общеобязательной силой и должно быть беспрекословно исполнено оппонентами. В этой связи мы обратились с заявлением о запрете продолжать разбирательство в иностранном арбитраже»,— сказал господин Озерский «Ведомостям».

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