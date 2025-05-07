RBI не отпускает Россию

Несмотря на санкции, Райффайзенбанк продолжает генерировать для группы Raiffeisen Bank International (RBI) более половины прибыли. По итогам первого квартала 2025 года эта доля составила 56% всей прибыли RBI. Это рекорд с начала 2022 года. Несмотря на заявления о сворачивании бизнеса в РФ на фоне давления европейских регуляторов, за три года активы Райффайзенбанка практически не сократились, число клиентов сохраняется на уровне 3,1 млн, а количество сотрудников сократилось за это время лишь на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

6 мая RBI раскрыла отчетность по международным стандартам за первый квартал 2025 года. Согласно ей, прибыль российского бизнеса группы — основной актив Райффайзенбанк — в первом квартале составила €425 млн, что на 30,9% выше результата 2024 года. В общей прибыли RBI (€763 млн) доля России составила 56%. Это максимальный показатель с начала 2022 года. При этом с третьего квартала 2023 года доля эта постоянно растет, увеличившись с тех пор с 45% до 56%.

Такая динамика наблюдается несмотря на то, что группа вновь подтвердила свои намерения по уходу с российского рынка. В комментариях к отчетности RBI отметила, что сокращение бизнеса идет опережающими темпами, однако из-за существенного укрепления рубля в первом квартале процесс заметен только в местной валюте. В первом квартале 2025 года в рублях кредитный портфель снизился на 4%, а депозиты клиентов — на 9%.

Впрочем, на горизонте трех лет — с момента введения санкций — бизнес RBI так значительно и не уменьшился. “Ъ” проанализировал отчетность группы с 2022 года. Активы Райффайзенбанка по итогам первого квартала 2025 года составили 19,6 млрд руб. против 19,9 млрд руб. в первом квартале 2022 года. Число клиентов в течение трех лет сохраняется на уровне 3,1 млн, а количество сотрудников сократилось за это время лишь на 10% (в начале 2022 года — 9663 человека, в начале 2025 года — 8746 человек).

Банк с максимально ограниченным функционалом предложений для клиентов генерирует постоянно высокую прибыль для группы в первую очередь благодаря процентным доходам. Участники банковского рынка в неофициальной беседе объясняют это тем, что Райффайзенбанк «размещает гигантскую избыточную ликвидность в ЦБ под высокую ставку (21%) и получает высокий доход». Также «многие банки, не отключенные от SWIFT, хорошо заработали на значительном (иногда в несколько раз) увеличении комиссий по операциям в сфере внешнеэкономической деятельности клиентов». «Высокие ставки по кредитам также принесли банкам большой доход»,— указывает председатель совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

Еще не стоит забывать, что Райффайзенбанк имеет мощный брокерский бизнес и управляет активами состоятельных клиентов, «здесь хорошие комиссии с операций и портфелей». Еще одна статья доходов банка — это расчеты для юрлиц. «Банк — чуть ли не основной канал для переводов средств на Запад, в том числе для сделок по покупке иностранных активов. Деньги часто шли через "Райффайзен Россия" прямо на счета в "Райффайзен Австрия",— отмечают собеседники “Ъ” из числа банкиров.— Комиссии за такие операции — весомая часть выручки».

Что же касается стратегии банка на выход или новый вход, источник также напоминает, что российский банк на деле остается важным игроком в связке Россия—Запад. Это скорее не сворачивание, а переориентация и оптимизация. Так что, несмотря на международное давление, Райффайзенбанк пока остается в России и продолжает хорошо зарабатывать, уверены участники рынка.

Ольга Базутова