ЕС и МВФ сократили кредит доверия Украине

Международные доноры Украины продолжают угрожать стране прекращением финансирования, если она не восстановит независимость своих антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Во вторник, 29 июля, украинские СМИ сначала узнали о готовности МВФ досрочно закрыть программу помощи Украине, а позднее — о полной остановке финансирования со стороны ЕС. Президент Владимир Зеленский направил в Раду законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП. Голосование по нему должно состояться в четверг, 31 июля, но из-за неприятия закона многими депутатами от партии власти исход этого голосования неочевиден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Новость о полной остановке финансирования Украины Евросоюзом сообщила во вторник, 29 июля, украинская «Экономическая правда». Издание ссылается на четыре источника в правительстве, МИДе и парламенте, согласно которым представители ЕС по дипломатическим каналам довели до сведения правительства Юлии Свириденко информацию о прекращении всей финансовой помощи до восстановления независимости НАБУ и САП.

«Все поставили на паузу до исправления ситуации»,— цитирует издание одного из собеседников.

По данным газеты, речь идет о выплатах в рамках программ Ukraine Facility и ERA Loans, общая сумма которых в 2025 году должна была составить около €30 млрд, что практически закрыло бы дефицит украинского бюджета. С начала года Киев уже получил €3,7 млрд из €12,5 млрд по линии Ukraine Facility и еще €8 млрд из €17,2 млрд по программе ERA Loans за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Еврокомиссия уведомила Киев, что приостановит выплату в размере €1,5 млрд в рамках механизма Ukraine Facility из-за несоблюдения ряда критериев получения финансирования. Но это решение напрямую не было связано с лишением независимого статуса НАБУ и САП: созданный в 2023 году механизм работает по принципу «деньги в обмен на реформы», и в 2025 году Киев не смог соблюсти ряд требований.

В частности, главной причиной сокращения предстоящего транша с €4,5 млрд до €3 млрд стало промедление президента Владимира Зеленского с подписанием закона об усилении институциональной способности Агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Сохраняются проблемы и с выполнением других требований, что в конечном итоге может стоить стране еще €2–3 млрд, пишет издание.

Еще одним болезненным для Украины решением может стать досрочное сворачивание программы Международного валютного фонда, по которой Украина должна получить $4,8 млрд.

По данным Forbes Ukraine, текущая программа может быть завершена, а ей на смену придет другая — с меньшим финансированием и более четкими критериями получения траншей.

В случае их несоблюдения Киев ждет немедленная приостановка финансирования. И в данном случае главное условие — сохранение независимости НАБУ и САП. Кроме того, среди критериев обозначены реформа Бюро экономической безопасности, которая будет включать назначение главы ведомства (на Украине уже месяц не могут утвердить назначение главы одного из отделов расследований НАБУ Александра Цывинского на этот пост), реформы таможенной службы и госпредприятий и отмену так называемых правок Лозовского от 2018 года, которые затрудняют расследования в отношении топ-коррупционеров.

Напомним, что 22 июля Верховная рада приняла закон, согласно которому НАБУ и САП переходят в подчинение генпрокурору страны, который будет иметь возможность изымать дела против коррупционеров и передавать их другим расследователям и прокурорам. Такой шаг привел к первым массовым протестам в стране после начала полномасштабного конфликта с Россией и спровоцировал критику действий Зеленского со стороны Запада.

В итоге 25 июля украинский президент согласился отыграть назад свое решение: он подал в Раду новый законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП. Голосование по нему намечено на четверг, 31 июля. Во вторник, 29 июля, антикоррупционный комитет Верховной рады единогласно одобрил эту законодательную инициативу, на 30 июля намечено ее рассмотрение в правоохранительном комитете. В НАБУ заявили, что не имеют претензий к законопроекту.

При этом, однако, его одобрение в Раде не предрешено: несколько дней назад группа из 70 депутатов правящей партии «Слуга народа» выступила против возвращения независимости антикоррупционным структурам.

Вероника Вишнякова