Украина скатилась до крайностей

Принятие закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) спровоцировало первые с начала полномасштабного конфликта с Россией массовые протесты в стране. Нарастает критика со стороны Запада: Киев предупреждают о возможной остановке процесса интеграции в ЕС и прекращении военной поддержки. Президент Владимир Зеленский созвал встречу представителей украинских антикоррупционных структур и силовиков и заявил о выработке совместного плана работы. Однако в НАБУ настаивают на отмене закона: только эта мера, по мнению борцов с коррупцией, обеспечит независимую работу бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрация в Львове против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро, 22 июля

Фото: Roman Baluk / Reuters Демонстрация в Львове против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро, 22 июля

Фото: Roman Baluk / Reuters

Протесты в центре Киева и других крупных городах стали ответом на обыски в НАБУ и скоропалительное принятие закона об ограничении его полномочий. К моменту, когда люди начали выходить на улицы, еще не было до конца ясно, подписал ли закон президент: сообщение о его принятии сначала появилось на сайте Верховной рады, а затем исчезло. Сомнения рассеялись после появившегося необычно поздно вечернего обращения Зеленского к нации, в котором он объяснил кампанию против НАБУ борьбой с «российским влиянием».

В НАБУ такую трактовку отвергли еще в понедельник, 21 июля, после задержания сотрудника, которого Служба безопасности Украины обвинила в работе на ФСБ. По словам представителей бюро, еще в 2023 году по инициативе спецслужб была проведена соответствующая проверка ведомства, но признаков госизмены там так и не обнаружили.

В Москве лишение НАБУ независимого статуса назвали внутренним делом Украины, напомнив, что коррупция — острая проблема этой страны.

Истинной причиной блицкрига против НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП; обе структуры теперь подчинены офису генпрокурора) украинские активисты и источники The Economist в Киеве называют расследования против людей из ближайшего круга Зеленского.

Эту версию частично подтвердил глава НАБУ Семен Кривонос. На пресс-конференции он заявил, что законопроект лоббировали фигуранты расследований. В июне НАБУ уже обвинило в коррупции вице-премьера Алексея Чернышова, и, судя по всему, на подходе были новые имена.

The Economist подчеркивает: решение провести закон через Раду за один день было принято в панике и шокировало даже сотрудников администрации. Источники издания сравнили действия Зеленского с решениями Виктора Януковича, которые привели к Евромайдану. Среди причин, по которым президент мог решиться на такой шаг, называют равнодушие к деятельности НАБУ со стороны администрации Трампа, а также расчет на то, что европейские лидеры не станут открыто критиковать Киев на фоне конфликта с Россией.

Такой расчет, впрочем, не оправдался. Первыми осторожное заявление выпустили послы стран G7, затем последовала жесткая риторика из европейских столиц.

По данным The Economist, Брюссель пытался убедить Зеленского отложить подписание закона, но безуспешно. Еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос заявила, что отмена независимости НАБУ и САП — серьезный шаг назад и удар по пути Украины в ЕС (эти структуры были созданы в 2015 году как одно из условий сближения с Евросоюзом). Подобные же заявления прозвучали в Берлине и Амстердаме. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль отметил в интервью Bild, что «ограничение независимости украинских антикоррупционных органов усложняет путь Украины в ЕС», а глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп назвал это ключевым условием вступления. В Париже дали понять, что закон еще не поздно отменить.

Еще одним потенциально более серьезным последствием может стать прекращение военной поддержки. О таком сценарии пишет The Wall Street Journal. Открыто выступила за это член Палаты представителей от Республиканской партии ярая трампистка Марджори Тейлор Грин: «В Киеве проходят массовые акции протеста против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирный договор и прекратить войну. Благодарю украинский народ! Выгоните его с поста! А Америка должна прекратить финансирование и отправку оружия!» Критически высказалась и Меган Моббс, дочь спецпредставителя США по Украине Кита Келлога. «Это решение поистине невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США. Это дает сильный повод для плохих акторов»,— написала она.

Дональд Трамп, не упоминая об украинском законе, во вторник, 22 июля, вновь напомнил, что многомиллиардная помощь Киеву была разворована.

По его словам, США выделили $350 млрд (часть — в виде техники и снаряжения, часть — деньгами) и не все эти средства были потрачены по назначению. С учетом этого нарратива Зеленский «играет с огнем», предупредил портал Axios.

На фоне нарастающего давления со стороны Запада Зеленский сообщил о встрече с руководителями антикоррупционных структур и силовиков. По его словам, было решено разработать план действий. «Договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов общий план: какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять существующие вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества»,— заявил он.

В НАБУ не согласились с такой постановкой вопроса. «Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, ранее позволявших им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут гарантии, отмененные парламентом»,— говорится в заявлении бюро.

Вероника Вишнякова